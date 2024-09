"Menina Mojubá": Uma celebração à ancestralidade e à força espiritual das pombagiras, em um novo formato que une teatro e cultura de bar - Foto: Divulgação

Publicado 13/09/2024 10:00

Macaé - Após conquistar o público carioca e acumular uma impressionante coleção de 19 prêmios e 24 indicações, o espetáculo "Menina Mojubá" faz sua aguardada estreia em Macaé, trazendo uma proposta inovadora: o Teatro de Bar. A montagem, que narra a história da pombagira menina, desconstrói estereótipos associados a essa entidade afro-brasileira e convida o público a uma reflexão profunda e humanizada. As apresentações ocorrerão no Bar do Djalma, localizado na Virgem Santa, nos dias 13 e 14 de setembro, às 20h.



O formato diferenciado do Teatro de Bar proporciona uma experiência imersiva. O espetáculo começa com uma cena curta da história da pombagira menina, seguida por um show musical com cantigas tradicionais de terreiro, tudo isso enquanto o público desfruta de petiscos de boteco, cerveja e drinks. Hugo Dias, novo diretor do Bar do Djalma, celebra a união de cultura e gastronomia: "É incrível poder unir cultura e um bom bar. Todo bar é, de certa forma, um centro cultural pelas histórias que passam por ele. No Bar do Djalma, além de manter vivo o legado de quem deu nome ao espaço, estamos atraindo novas pessoas para o Córrego da Pedra, dando acesso a uma experiência cultural única, numa cidade que precisa de mais espaços para se fazer cultura."



Macaé será a primeira cidade da Região dos Lagos a receber "Menina Mojubá". A atriz e dramaturga Marcela Treze celebra essa conquista e destaca a importância de levar a peça para novos públicos: "Ainda é um desafio chegar em lugares mais distantes, por isso estamos muito felizes e empolgados em levar a história da pombagira menina para mais uma cidade. Esperamos que isso se torne rotineiro, não só no nosso projeto, mas que possamos abrir portas para muitos outros. Esse é o poder de Exu: comunicação, expansão da mensagem e encontro! Salve Exu! Salve o teatro!"



O espetáculo, um verdadeiro fenômeno de público no Rio de Janeiro, fez história ao lotar os três andares do Teatro Dulcina, um feito inédito em uma década. "Para nós, o mais incrível é ver pessoas que nunca se identificaram com o ambiente teatral se reconhecendo ali, se interessando e tendo uma nova perspectiva sobre o fazer artístico. Poder levar a beleza das pombagiras para tanta gente é definitivamente um presente ancestral!", afirma Marcela.



"Menina Mojubá" narra a trajetória de uma menina que cresceu nas ruas, enfrentou as durezas da miséria e se deparou com a maldade humana, mas que, carregando uma força ancestral, se tornou rainha no mundo espiritual. A peça é um movimento de valorização das entidades de matrizes africanas, muitas vezes estigmatizadas. "Todos os dias antes de começar a apresentação, eu peço aos meus guias que entreguem aquilo que as pessoas buscam ali. Esperamos que Macaé possa conhecer a mais pura beleza e poder da história dessa linda pombagira," conclui Marcela.









