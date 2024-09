Macaé: Uma cidade em plena ascensão econômica, liderando a geração de empregos e atraindo novos investimentos no setor de serviços - Foto: Ilustração

Publicado 13/09/2024 09:51

Macaé - Macaé tem vivenciado um crescimento econômico notável nos últimos anos, consolidando-se como uma referência estadual em diversos setores. O município, que lidera na geração de empregos na região, também figura entre as dez cidades que mais registraram novas empresas no Estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA).

Desde 2021, Macaé criou 32 mil novos postos de trabalho, um feito que destaca o município como líder absoluto na geração de empregos na região. Esses números reforçam a posição de Macaé como um dos motores econômicos do Estado, contribuindo significativamente para o mercado de trabalho local e regional.

Além do expressivo aumento no número de empregos, o município também tem se destacado na criação de novas empresas. Nos últimos quatro anos, 4.303 novas empresas foram registradas em Macaé, colocando a cidade entre as dez que mais cresceram nesse aspecto em todo o estado. Esse crescimento empresarial tem gerado um impacto profundo na economia local, diversificando ainda mais o cenário econômico da cidade.

O setor de serviços, em particular, tem se mostrado um pilar importante desse desenvolvimento. Segundo a revista Exame, Macaé é a segunda melhor cidade do Brasil para se investir no setor de serviços. Esse reconhecimento é fruto das políticas de desburocratização e criação de um ambiente favorável aos negócios implementadas pelo Governo Municipal nos últimos três anos e meio. Esses esforços têm facilitado a entrada de novos investidores e empreendedores, impulsionando ainda mais o crescimento econômico do município.

Com um futuro promissor, Macaé continua a atrair novos investimentos e a superar metas econômicas significativas. A expectativa é que o município continue a acumular conquistas nos próximos anos, solidificando sua posição como um dos principais polos econômicos do Rio de Janeiro.