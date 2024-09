Equipe do Segurança Presente de Macaé após a recuperação do celular furtado no bairro Imbetiba - Foto: Divulgação

Macaé - Agentes do programa Segurança Presente de Macaé agiram rapidamente após serem acionados para investigar o furto de um telefone celular que ocorreu na noite anterior no bairro Imbetiba.

A equipe imediatamente iniciou buscas em áreas onde os suspeitos costumam circular, logrando êxito em localizar o responsável pelo crime e recuperar o aparelho.



A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde o celular foi devolvido à vítima. O autor do crime foi preso e autuado pelo delito de furto, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal. Ele permanece detido, à disposição da Justiça.







