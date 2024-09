Mais de 43 mil candidatos disputam vagas no Concurso de Macaé, com provas em três cidades - Foto: Divulgação

Mais de 43 mil candidatos disputam vagas no Concurso de Macaé, com provas em três cidadesFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 13:04

Macaé - A Prefeitura de Macaé informou que, devido ao elevado número de inscritos no Concurso Público de 2024, com 43.473 candidatos homologados, as provas previstas para o dia 13 de outubro serão aplicadas também em Campos dos Goytacazes e no Rio de Janeiro, além de Macaé. Essa decisão segue as normas estabelecidas no item 2.4 do Edital de Abertura e busca assegurar que os candidatos façam suas provas em locais mais próximos de suas residências, conforme o CEP fornecido no momento da inscrição.



A medida foi tomada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, com a anuência da Comissão do Concurso. Um comunicado oficial já foi publicado na página de acompanhamento do concurso no dia 12 de setembro de 2024. A FGV reforça que é responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações, editais e comunicados relativos ao concurso.

Além disso, os candidatos devem verificar corretamente seus locais de prova e garantir o comparecimento no horário estipulado. O cartão de confirmação, que indicará o local exato das provas, será disponibilizado a partir de 7 de outubro de 2024. Todos os detalhes podem ser conferidos no link oficial: [https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefeiturademacae24](https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefeiturademacae24).