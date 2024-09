Homem é preso em flagrante por agentes do Segurança Presente após cometer roubos no Centro de Macaé - Foto: Reprodução

Homem é preso em flagrante por agentes do Segurança Presente após cometer roubos no Centro de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 12:33

Macaé - Um homem com histórico de crimes foi detido em flagrante no Centro de Macaé. O criminoso, que já conta com diversas passagens por roubo, furto, tráfico de drogas, desacato e ameaça, havia acabado de roubar dois estabelecimentos comerciais. Em um dos crimes, ele chegou a ameaçar uma das vítimas com uma tesoura.

Após receberem o alerta sobre o furto, os agentes do Segurança Presente iniciaram uma ronda na área e rapidamente localizaram o suspeito, que já havia trocado de roupa para tentar despistar os policiais. Mesmo assim, ele foi identificado e preso.

No trajeto até a 123ª Delegacia de Polícia (DP), o detido ainda desacatou os agentes. Agora, ele responderá pelos crimes de roubo, furto, ameaça e desacato.