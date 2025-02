Reunião discute ampliação do Terminal Cabiúnas e novas soluções para infraestrutura e logística - Foto: Divulgação

Reunião discute ampliação do Terminal Cabiúnas e novas soluções para infraestrutura e logísticaFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:14

Macaé - A ampliação da infraestrutura administrativa do Terminal Cabiúnas, considerado o principal polo de processamento de gás natural do Brasil, esteve novamente em pauta nesta quarta-feira (26), durante reunião entre representantes do governo municipal e da Petrobras. O encontro ocorreu na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

A nova unidade administrativa será fundamental para otimizar a logística de produção, escoamento, processamento e distribuição do gás natural em Macaé. Entre os temas discutidos, destacaram-se o projeto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a acessibilidade às futuras instalações da estatal em Cabiúnas.

O arquiteto Alexandre Tanaka apresentou o Plano Diretor do Terminal Cabiúnas, acompanhado de outros profissionais da empresa, tanto presencialmente quanto por videoconferência. Segundo o analista da Secretaria Municipal Adjunta de Saneamento, Rodrigo Mariano, novas reuniões serão realizadas para a definição de soluções técnicas que atendam à legislação vigente.

Estiveram presentes no encontro representantes da Agência Reguladora de Saneamento de Macaé (Agersan), da Secretaria Municipal Adjunta de Saneamento, além de coordenadores e analistas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.