Alunos conhecem a rotina da Polícia Militar em uma experiência interativa no 32º BPM - Foto: Divulgação

Alunos conhecem a rotina da Polícia Militar em uma experiência interativa no 32º BPMFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:24 | Atualizado 26/02/2025 15:26

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) abriu suas portas para um dia inesquecível de aprendizado e integração com alunos do programa Minha Escola Azul. A iniciativa, realizada com o apoio da Seção de Comunicação Social, proporcionou aos estudantes uma experiência imersiva na rotina da PM, reforçando valores de cidadania, respeito e segurança.

Recepcionadas com um café da manhã especial, as crianças participaram de palestras sobre a função do policial, o combate ao bullying e a prevenção ao uso de drogas. Também tiveram a oportunidade de conhecer equipamentos e batalhões especializados, como BOPE, BAC e BPChoque.

O ponto alto da visita foi a apresentação das operações com cães do BAC e a exploração de um veículo blindado. O comandante do batalhão, Coronel Olavo Otávio Ramos, encerrou o evento com um discurso motivador.