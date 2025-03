Macaé avança no agronegócio com exportação de 1.250 toneladas de soja para a Rússia - Foto: Divulgação

Macaé avança no agronegócio com exportação de 1.250 toneladas de soja para a RússiaFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 10:17

Macaé - Macaé dá um passo significativo na diversificação de sua economia com a exportação de 1.250 toneladas de soja para a Rússia, embarcadas pelo Porto do Açu. A produção vem da Fazenda Saudade, agora reconhecida como a maior produtora de grãos do Estado do Rio de Janeiro, consolidando o município como uma nova potência agrícola no estado.

O prefeito Welberth Rezende destacou a importância desse momento para a cidade. "Temos que comemorar, pois estamos avançando em tudo, não só na economia do mar, petróleo, gás, comércio, turismo e tecnologia. Agora estamos colhendo riquezas plantadas em nossas terras. Estamos no agronegócio também e exportando”, afirmou.

Esse avanço representa mais do que um marco na produção rural, evidenciando o potencial da cidade em expandir seus horizontes comerciais e fortalecer relações internacionais. A exportação não só gera receita para o município, mas também posiciona Macaé como um elo estratégico no comércio exterior, incentivando novas oportunidades para produtores locais.

Com a soja conquistando mercados globais, outras culturas, como milho e feijão, também podem se beneficiar dessa abertura, impulsionando investimentos, inovação e infraestrutura no setor. A entrada de Macaé no agronegócio de grande escala amplia a geração de empregos, fomenta novas tecnologias agrícolas e potencializa o desenvolvimento sustentável da região.

Essa conquista demonstra que Macaé vai muito além da indústria tradicional, provando que o agronegócio pode se tornar um pilar sólido para o crescimento econômico. O município se firma como um modelo de diversificação, mostrando que investir na produção agrícola é um caminho promissor para o futuro.