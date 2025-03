Caminhão-reboque tomba na Serra Macaense e causa prejuízo, deixando via parcialmente interditada - Foto: Reprodução

Caminhão-reboque tomba na Serra Macaense e causa prejuízo, deixando via parcialmente interditadaFoto: Reprodução

Publicado 24/03/2025 15:02

Macaé - Um caminhão-reboque tombou na RJ-162, na Serra Macaense, próximo ao Parque Atalaia, na tarde desta segunda-feira (24). O acidente aconteceu em uma curva do trecho conhecido como “Matinha”, após o motorista perder o controle e colidir com um poste.

Apesar do susto, ninguém se feriu. No entanto, os prejuízos foram consideráveis, já que o caminhão transportava um carro no momento do tombamento. O impacto deixou a via parcialmente interditada e exigiu a remoção dos veículos para a liberação do trânsito.

Equipes de resgate e manutenção foram acionadas para controlar a situação e garantir a segurança na área. O trecho é conhecido por suas curvas sinuosas e já registrou outros acidentes semelhantes.