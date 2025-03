Obras interditam ponte do Barreto e alteram trajeto da linha A63 por três dias - Foto: Ilustração

Obras interditam ponte do Barreto e alteram trajeto da linha A63 por três diasFoto: Ilustração

Publicado 24/03/2025 14:32

Macaé - A partir desta terça-feira (25), a linha A63 – Terminal Cehab x Jardim Franco terá seu itinerário modificado temporariamente devido às obras na ponte do Barreto. A intervenção, que inclui drenagem, esgoto e pavimentação, interditará a passagem que liga o Nupem/UFRJ à Rua Dídimo Nunes Sá Filho, no bairro São José do Barreto.

A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta os passageiros a se programarem para as mudanças, que devem durar três dias. Durante esse período, a linha A63 seguirá um trajeto alternativo.

Novo itinerário:

Ida: Estrada do Imburo, Rua José Martins, Estrada Municipal, Rua São José Carpinteiro, Estrada do Imburo, Rua Dídimo Nunes Sá Filho, Rua Antônio Cesário, Rua José Calil Filho, Avenida São José do Barreto, Rua Elis Regina e Rua Pixinguinha.

Volta: Rua Raul Seixas, Avenida São José do Barreto, Rua Wilde Brandão Wilemen e Rua Dídimo Nunes Sá Filho.