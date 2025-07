Estádio Moacyrzão recebe os principais jogos da fase decisiva da Brasil Soccer Cup Sub-16 - Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 18:13 | Atualizado 24/07/2025 18:14

Macaé - A Brasil Soccer Cup Sub-16 entrou na fase decisiva. Nesta quinta-feira (24) a competição chegou às quartas-de-final, com todos os jogos sendo realizados no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, o "Moacyrzão", em Macaé.

No primeiro jogo do dia o Vasco se classificou para as semifinais ao derrotar o Red Bull Bragantino por 3x1. No segundo confronto Santos e AE Independente (de Macaé) empataram em 1x1, mas o Santos levou a melhor na disputa de pênaltis e venceu por 4x1, também garantindo vaga nas semifinais.

Logo mais, às 17h30, Fortaleza e Internacional se enfrentam. E fechando o dia, às 19h20, haverá o duelo Bangu x Juventude. As semifinais acontecem nesta sexta-feira (25), também no "Moacyrzão". O primeiro jogo será às 11 horas. O segundo confronto, às 13h.

Esta é a maior competição nacional da categoria, realizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e organizada localmente pela Liga Macaense de Desportos. A Brasil Soccer Cup Sub-16 faz parte dos eventos comemorativos aos 212 anos de emancipação político-administrativa de Macaé.

O torneio começou no último final de semana, com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro. Além de Macaé, também sediaram a competição os municípios de Carapebus e Quissamã. No ano passado o Vasco venceu o Flamengo por 3x2 e sagrou-se campeão da competição.