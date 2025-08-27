Curso de Voluntários da Defesa Civil forma cidadãos preparados para agir em situações de riscoFoto: Ilustração
Inscrições abertas para curso de Voluntários da Defesa Civil em Macaé
Programa prepara cidadãos para agir em desastres e situações de emergência
Inscrições abertas para curso de Voluntários da Defesa Civil em Macaé
Programa prepara cidadãos para agir em desastres e situações de emergência
Macaé promove ações educativas para a Semana Nacional do Trânsito
Campanha busca conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre a importância de desacelerar
Frade avança em saneamento: moradores podem conectar imóveis à nova rede de esgoto
Conexão domiciliar é essencial para saúde pública e preservação ambiental na região
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Macaé
Ação rápida resultou na apreensão de drogas e dinheiro
Polícia Civil prende suspeito de série de assaltos em Macaé
Homem conhecido como Jamaica é acusado de praticar roubos em diferentes bairros em apenas três dias
Macaé recebe I Jornada de Psicologia voltada ao bem-estar no serviço público
Evento reúne profissionais, acadêmicos e servidores para discutir saúde mental e qualidade de vida no trabalho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.