Curso de Voluntários da Defesa Civil forma cidadãos preparados para agir em situações de risco - Foto: Ilustração

Curso de Voluntários da Defesa Civil forma cidadãos preparados para agir em situações de riscoFoto: Ilustração

Publicado 27/08/2025 16:14 | Atualizado 27/08/2025 16:15

Macaé - A cidade de Macaé abriu inscrições para o curso semipresencial de Voluntários da Defesa Civil, que vai capacitar moradores para atuar em situações de risco, como desastres naturais, acidentes e eventos provocados por mudanças climáticas. O prazo vai até o dia 12 de setembro, e são oferecidas 150 vagas.

Podem participar pessoas com idade acima de 18 anos, que devem preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial. A aula inaugural está marcada para 17 de setembro, às 18h, no Auditório do Bloco A da Cidade Universitária. Durante a abertura, os inscritos devem apresentar cópia do CPF e comprovante de endereço.

O curso abordará temas essenciais como noções de Defesa Civil, percepção de riscos e segurança no lar, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios. As aulas práticas de primeiros socorros e combate a incêndios ocorrerão, respectivamente, nos dias 1º e 15 de outubro, podendo sofrer alterações em caso de necessidades operacionais.

O secretário Executivo de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destaca a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é formar multiplicadores em bairros e locais de trabalho, que possam agir de forma rápida e segura em qualquer situação de desastre, promovendo a autoproteção coletiva”, afirmou. Ao final, todos os participantes receberão certificados de conclusão.

