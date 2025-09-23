Policiais do 32º BPM em ação na comunidade das Malvinas, reforçando a presença da corporação na região - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:14

Macaé - O combate ao tráfico de drogas ganhou reforço na manhã desta terça-feira (23) em Macaé. Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Serviço Reservado, realizaram uma operação na comunidade das Malvinas, resultando na prisão de três suspeitos e na apreensão de drogas e equipamentos de comunicação.

Um dos detidos foi flagrado atuando como informante do tráfico e estava com um rádio transmissor e dois celulares. Em outra ação, na área conhecida como “Burro de Cimento”, dois homens tentaram fugir ao avistar os policiais. Durante a abordagem, os agentes encontraram 275 papelotes de cocaína, 104 porções de maconha, uma balança de precisão, um celular e nove bases de carregadores de rádio comunicador.

A verificação de documentos revelou que um dos presos possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O comandante do 32º BPM, Coronel Guimarães, destacou o trabalho conjunto como fundamental para o sucesso da operação. “A integração entre as equipes e o apoio do comando do 6º CPA foram essenciais para que a ação atingisse seus objetivos. Nosso compromisso é reforçar a segurança da comunidade e retirar os criminosos de circulação”, afirmou.

A operação reforça a atuação do batalhão no enfrentamento à criminalidade, protegendo moradores e garantindo mais segurança à população.