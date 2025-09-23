Equipes de saúde oferecem a vacina contra HPV em unidades e postos volantes para ampliar o acesso dos jovens em Macaé - Foto: Ilustração

Foto: Ilustração

Publicado 23/09/2025 13:14

Macaé - Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos em Macaé são convocados para receber a vacina contra o HPV, uma medida essencial de prevenção a doenças graves. A ação, coordenada pelo Programa de Imunização da Secretaria Executiva de Atenção Básica, segue orientação do Ministério da Saúde, que pretende vacinar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados entre 9 e 14 anos.

Para facilitar o acesso, a vacinação ocorre nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs), na Casa da Vacina e em postos volantes, como o que será montado no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, neste sábado (27), das 9h às 13h. “Queremos ampliar a cobertura vacinal, garantindo que cada jovem tenha a proteção necessária contra o HPV e seus riscos”, explica Lorrainy Fagundes, coordenadora do Programa de Imunizações.

O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que pode afetar homens e mulheres, muitas vezes sem apresentar sintomas iniciais. Em alguns casos, provoca verrugas genitais e está associado ao desenvolvimento de câncer do colo do útero, pênis, ânus, uretra e garganta. A vacina estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra os tipos mais prevalentes do vírus, prevenindo tanto lesões quanto tumores.

Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Para pessoas imunocomprometidas, como pacientes oncológicos, transplantados, pessoas vivendo com HIV/aids, usuárias de PrEP e vítimas de violência sexual a partir de 15 anos, o esquema permanece de três doses.

A vacinação representa a forma mais segura e eficaz de prevenir o HPV e suas consequências. O Ministério da Saúde reforça que manter a imunização em dia é fundamental para reduzir a incidência de câncer e proteger a saúde da população jovem.