Estudantes do Colégio Castelo apresentam projetos sobre energia renovável e preservação ambiental durante a Expo Castelo 2025Foto: Divulgação
Expo Castelo 2025 mostra inovação e sustentabilidade em Macaé
Feira pedagógica reúne estudantes, famílias e comunidade para experiências de aprendizado e cuidado com o meio ambiente
Operação policial prende três suspeitos e apreende drogas nas Malvinas
Ação integrada do 32º BPM com apoio do BAC e Serviço Reservado reforça combate ao tráfico em Macaé
Expo Castelo 2025 mostra inovação e sustentabilidade em Macaé
Feira pedagógica reúne estudantes, famílias e comunidade para experiências de aprendizado e cuidado com o meio ambiente
Vacinação contra HPV mobiliza jovens de 15 a 19 anos em Macaé
Campanha busca imunizar adolescentes que não receberam a vacina na idade recomendada e reforça prevenção contra diversos tipos de câncer
Homem é preso em Macaé por estrangular companheira durante briga
Vítima relatou violência extrema e ameaças; agressor foi capturado no Lagomar
Pré-inscrições abertas para programas sociais Nova Vida e Guarda Mirim
Iniciativa oferece vagas para jovens de 14 a 17 anos em Macaé, com foco em inclusão social e desenvolvimento educacional
Tráfico de drogas: dois presos em operação no bairro Aeroporto
Apreensão de crack e cocaína reforça combate à criminalidade em Macaé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.