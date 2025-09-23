Estudantes do Colégio Castelo apresentam projetos sobre energia renovável e preservação ambiental durante a Expo Castelo 2025 - Foto: Divulgação

Estudantes do Colégio Castelo apresentam projetos sobre energia renovável e preservação ambiental durante a Expo Castelo 2025Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:14

Macaé - Macaé se transforma em palco de conhecimento e criatividade com a Expo Castelo 2025, promovida pelo Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo, que segue até 3 de outubro. Com o tema “Ancorados na Esperança, cuidando da Casa Comum”, o evento reúne trabalhos de todos os segmentos educacionais da instituição, estimulando a interação entre estudantes, famílias e a comunidade, além de refletir sobre ações sustentáveis.

Na Educação Infantil, o projeto “Expo Movimentação” convida crianças e famílias a explorar o movimento como ferramenta de aprendizado e expressão, fortalecendo vínculos afetivos e resgatando memórias da infância. O Ensino Fundamental I apresenta a iniciativa literária “Gente que Lê e Letramento”, com oficinas de contação de histórias e produção de textos, além de atividades voltadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como “Árvore da Esperança”, “Energia Renovável” e “Reciclar é Preciso”.

Já o Ensino Fundamental II traz experiências sensoriais interdisciplinares com os projetos “O Oceano”, “O Clima” e “Castelo Florido”, reunindo arte, ciência, literatura e tecnologia. Desfiles, concursos de música e instalações feitas com materiais reciclados reforçam a importância da sustentabilidade e da inovação.

No Ensino Médio, o projeto “Gerações” resgata momentos históricos do Brasil e do mundo por meio da música, teatro, literatura e poesia, enquanto iniciativas como REBioX apresentam soluções tecnológicas para recuperação de solos e ecossistemas afetados por queimadas. A Educação Técnica destaca a evolução tecnológica dos cursos de Mecatrônica, Informática e Eletrotécnica, além de projetos de Segurança do Trabalho e Química voltados à sustentabilidade, ESG e Química Ambiental, incluindo análise de água e produção de sabão a partir de reaproveitamento de materiais.

O evento também contará com a participação de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e receberá visitas de famílias do Colégio Castelo em datas e horários específicos. Toda a programação pode ser conferida no site oficial da escola.