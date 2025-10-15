Vereadores discutem propostas de saúde durante sessão na Câmara de Macaé - Foto: Reprodução

Vereadores discutem propostas de saúde durante sessão na Câmara de Macaé Foto: Reprodução

Publicado 15/10/2025 14:07

Macaé - A Câmara de Macaé dedicou a sessão da última terça-feira (14) a pautas voltadas à saúde da população, aprovando dois Projetos de Lei e um requerimento que buscam prevenir doenças e ampliar o cuidado com os cidadãos.

O PL 41/2025, apresentado pelo vereador Tico Jardim (Cidadania), prevê o fornecimento de sensores de monitoramento contínuo de glicose para portadores de diabetes tipo 1 atendidos pelo SUS. A emenda da vereadora Dra. Mayara Rezende (Republicanos) acrescentou que o equipamento deve contar com transmissor de dados, permitindo acompanhamento remoto da condição do paciente mediante recomendação médica.

Outra proposta aprovada, o PL 189/2025, de autoria de Ricardo Salgado (MDB), busca reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, com foco na fumaça preta de veículos a diesel da frota municipal, prevenindo doenças respiratórias e protegendo o meio ambiente.

A sessão também aprovou requerimento da vereadora Liomar Queiroz (Agir) para a oferta do exame de captura híbrida para detecção do HPV na rede pública. O teste permitiria diagnóstico precoce e tratamento mais eficiente do câncer de colo de útero, reforçando ações alinhadas à campanha Outubro Rosa.

Os projetos seguem agora para sanção ou veto do Executivo, e o requerimento será analisado pela Secretaria Municipal de Saúde.