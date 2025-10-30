Parlamentares de Macaé elogiaram a condução financeira do município e ressaltaram a importância da boa aplicação dos recursos públicos - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 11:25

Macaé - As contas públicas da administração de Welberth Rezende referentes aos anos de 2022 e 2023 foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores de Macaé durante a sessão desta quarta-feira (29). A decisão seguiu o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que reconheceu a regularidade na execução orçamentária do município.

Durante a votação, o clima foi de consenso e reconhecimento pelo trabalho técnico da equipe responsável pela gestão fiscal. O líder do governo, vereador Cesinha (Cidadania), ressaltou o bom desempenho financeiro da cidade. “Macaé tem um orçamento expressivo, o que aumenta a responsabilidade de quem administra. E esse dinheiro vem sendo bem aplicado. Foram mais de 200 obras entregues, o que mostra compromisso com a população”, afirmou.

Na mesma linha, Marvel Maillet (PV) destacou que os resultados positivos são reflexo de uma equipe preparada. “Welberth se cercou de pessoas competentes, o que nos dá segurança para aprovar essas contas”, disse o parlamentar.

A vereadora Leandra Lopes (PT), que já integrou a equipe do governo, destacou a transparência da atual administração. “O resultado é fruto de uma gestão eficiente e de um trabalho que prioriza o uso responsável dos recursos públicos”, declarou. Já o presidente da Câmara, Alan Mansur, lembrou que o parecer favorável do TCE reforça a credibilidade da administração. “Quando os órgãos de controle aprovam as contas, isso é sinal claro de uma gestão correta e equilibrada”, pontuou.

Ao final da sessão, os vereadores também se manifestaram sobre os recentes confrontos no Rio de Janeiro, que deixaram mais de 100 mortos em apenas 24 horas. Cesinha e outros parlamentares prestaram solidariedade às famílias das vítimas e lamentaram a escalada da violência.

A íntegra da sessão está disponível no canal oficial da Câmara de Macaé no YouTube.