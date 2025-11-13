Adesivagem de carros para Acesso Livre na Lagoa de Imboassica - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Adesivagem de carros para Acesso Livre na Lagoa de ImboassicaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 13/11/2025 11:09

Macaé - O brilho das Águas Dançantes vai novamente iluminar as noites de Macaé. O espetáculo, que já se tornou uma tradição e símbolo da cidade, está confirmado para acontecer de 28 de novembro a 1º de janeiro de 2026, reunindo famílias e visitantes em torno da Lagoa de Imboassica. O evento promete encantar o público com um show de luz, cor e som que transforma o cenário natural em um cartão-postal vivo.

Com a expectativa de grande público, a Secretaria de Mobilidade Urbana inicia o cadastramento e a adesivagem de veículos entre os dias 17 e 19 de novembro, das 14h às 20h, no antigo Terminal da Lagoa. A ação tem como objetivo facilitar o acesso de moradores, comerciantes e funcionários dos bairros Vivendas da Lagoa, Lagoa de Imboassica e Pecado durante o período das apresentações.

Quem já realizou o cadastro em anos anteriores passará apenas pela atualização dos dados e colagem do novo selo 2025 no veículo. A Secretaria alerta que não haverá entrega de adesivos em mãos nem autorização para colagem posterior, garantindo mais controle e segurança no trânsito local.

Para quem ainda não possui o registro, será possível fazer o cadastramento no local, apresentando documento de identidade com foto, comprovante de residência e documento do veículo, originais e cópias.

A medida busca evitar congestionamentos e garantir que os moradores tenham livre circulação nos dias do espetáculo, que costuma atrair milhares de pessoas. Além de contribuir para a organização do tráfego, a iniciativa reforça o compromisso do município em assegurar conforto e mobilidade a quem vive na região.

Com luzes que dançam ao ritmo da música e jatos d’água que desenham o céu, o espetáculo das Águas Dançantes é mais do que um evento: é um momento de celebração coletiva, que mistura arte, tecnologia e emoção. Em cada edição, Macaé reafirma seu lugar como destino turístico e cultural no litoral fluminense.