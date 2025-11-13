Adesivagem de carros para Acesso Livre na Lagoa de ImboassicaFoto: Moisés Bruno H. Santos
Luzes, cores e emoção: Macaé se prepara para o retorno das Águas Dançantes
Espetáculo encantador volta a movimentar a cidade e mobiliza cadastramento de veículos para moradores e comerciantes da região da Lagoa de Imboassica
Jaci Temoteo celebra 70 anos com o EP "Depois de Tantos Anos" e transforma memória em música
Sambista radicado em Macaé lança novo trabalho no dia 19 de novembro e convida o público a revisitar uma trajetória marcada por poesia, resistência e afeto
Serviços da Casa do Servidor de Macaé são transferidos temporariamente para novo endereço
Mudança busca manter o atendimento e reforçar a segurança durante a readequação estrutural do prédio original
Nova Aurora brilha como sinfônica e abre temporada 2026 no Theatro Municipal do Rio
Com 152 anos de história, a tradicional orquestra macaense une forças com músicos da Filarmônica Metropolitana e estreia em formação sinfônica em um concerto histórico
Macaé sedia workshop que une tecnologia e cuidado humano para ampliar a segurança na indústria offshore
Evento reúne profissionais do setor de Óleo e Gás para discutir inovação e estratégias na proteção de mãos e dedos, com foco em reduzir acidentes e transformar a cultura de segurança
Luz, câmera e aprendizado: alunos de Macaé ganham as telas com filmes sobre amizade, diversidade e inclusão
Mostra Imagens em Movimento leva ao Cine Sesi curtas produzidos por estudantes da rede pública e destaca o poder do cinema como ferramenta de transformação social
