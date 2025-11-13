Atendimentos da Casa do Servidor continuam sem interrupções no novo espaço no Centro de Macaé - Foto: divulgação

Publicado 13/11/2025 11:09

Macaé - A rotina de quem trabalha no serviço público de Macaé terá uma nova dinâmica a partir desta semana. A Casa do Servidor, junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), passa a funcionar temporariamente na Escola do Servidor, localizada na Rua Vereador Abreu Lima, nº 65, esquina com a Rua Casculeiro, no Centro da cidade.

A reorganização dos espaços foi planejada para garantir que todos os serviços sigam funcionando com segurança e conforto durante o processo de readequação estrutural do prédio da Casa do Servidor. O objetivo é assegurar que nenhum atendimento seja interrompido e que os servidores continuem tendo acesso a todos os serviços oferecidos.

No novo endereço, o funcionamento foi distribuído da seguinte forma: o primeiro andar abriga o SESMT; o segundo fica com a Cipa; o quarto andar recebe a direção da Escola do Servidor e a coordenação da Casa do Servidor; e o quinto andar concentra a Coordenação de Saúde Ocupacional.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas destaca que a mudança é temporária e faz parte de um esforço para aprimorar a estrutura e o ambiente de trabalho dos servidores municipais. Mesmo com o novo endereço, os atendimentos seguem normalmente e os horários permanecem os mesmos.