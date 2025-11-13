Jaci Temoteo transforma lembranças e vivências em canções no EP "Depois de Tantos Anos", que será lançado em 19 de novembro - Foto: Divulgação

Jaci Temoteo transforma lembranças e vivências em canções no EP "Depois de Tantos Anos", que será lançado em 19 de novembroFoto: Divulgação

Publicado 13/11/2025 11:09

Macaé - O tempo nunca foi inimigo de Jaci Temoteo. Aos 70 anos, o sambista, poeta e contador de histórias celebra a vida com o lançamento do EP “Depois de Tantos Anos”, no dia 19 de novembro, data em que também comemora aniversário. O trabalho, que chega a todas as plataformas digitais, é mais do que um registro musical: é um reencontro com o próprio passado, um aceno carinhoso à estrada que ele percorreu com o samba como fiel companheiro.

Carioca de nascimento e morador de Macaé há mais de duas décadas, Jaci cresceu no Morro do Andaraí, onde o som do pandeiro e a poesia das esquinas despertaram sua paixão pela música. Adolescente, começou a tocar em rodas de samba em Itacuruçá, lugar que ele define como o ponto de partida da sua vida artística. “Ali eu descobri o que era o samba e percebi que ele me escolhera”, lembra com emoção.

Entre o samba e os estudos, Jaci formou-se em Geologia pela UERJ, mas foi a arte que o moveu. Nos anos 1980, viveu o teatro, trabalhou com Oswaldo Montenegro, atuou em novelas e enfrentou o racismo de frente. “Um diretor me disse que só me chamariam se a novela fosse de época. Doeu, mas também me fortaleceu. Voltei a estudar e segui acreditando na minha arte”, conta.

A música, no entanto, sempre foi o porto seguro. Jaci passou por grupos como Cabeça de Nego e H2O, com quem gravou o disco “Choro de Vitória” ao lado do lendário flautista Altamiro Carrilho. Em 2004, ao se mudar para Macaé, reencontrou sua essência e mergulhou no movimento cultural local. Foi ali que nasceu o projeto “Sambaleante”, em parceria com o poeta Ivan Barboza, com quem venceu o Festival Nacional de Música do SESI 2010 com a canção “Luz de Vela”.

O novo EP, produzido por Guto Rodrigues, traz três faixas autorais que refletem sobre tempo, amizade e permanência. A canção que dá nome ao projeto fala de reencontros, enquanto “Fim” ganhou um clipe sensível dirigido por Agnes Williams. Já “Um Gostinho de” surge com o balanço suave da bossa nova, em um convite ao afeto e à lembrança.

Para Jaci, este trabalho não é um retorno, mas uma continuidade. “A música nunca saiu de mim. Ela cresceu junto comigo, amadureceu em silêncio. Agora é o momento de compartilhá-la novamente”, afirma. O sambista segue firme na parceria com artistas locais, como Mestre Dengo, Jorge Benzê, Malaka e Paulo Cabral, mostrando que a cena musical de Macaé segue viva, pulsante e cheia de histórias para cantar.

O público poderá ouvir “Depois de Tantos Anos” a partir de 19 de novembro em todas as plataformas digitais. Um lançamento que carrega nas notas o tempo vivido, as lutas vencidas e o brilho sereno de quem aprendeu que o samba, como a vida, também tem seu próprio compasso.