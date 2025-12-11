Raquel Petersen durante lançamento de suas novas obras sobre educação e comunicação afetiva - Foto: Divulgação

Raquel Petersen durante lançamento de suas novas obras sobre educação e comunicação afetivaFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:30

Macaé - Raquel Petersen transforma 2025 em um divisor de águas para quem busca uma forma mais humana de educar e conviver. Moradora de Macaé, a psicanalista, educadora e terapeuta familiar vive um período raro, daqueles em que o trabalho encontra o público com força e emoção. Neste ano, ela lançou não apenas o livro Educar com jogo de cintura, pela tradicional Editora Rocco, como também apresentou Desenrola, criado em parceria com a Estrela, que leva a Comunicação Não Violenta ao universo infantil de forma lúdica e acessível.

O livro-jogo, que virou destaque na Bienal do Livro Rio, mostrou às crianças que resolver conflitos pode ser mais leve quando há escuta, empatia e clareza. O entusiasmo tomou forma novamente quando Raquel, mãe de três meninas, estreou na Rocco com uma obra voltada aos pais: um guia sincero para escapar das armadilhas da chamada educação positiva. Ela explica que não escreve para idealizar famílias perfeitas, e sim para fortalecer laços reais. Para ela, o que move tudo é simples e profundo: o amor que cuida, que conversa e que sustenta.

Ao olhar para os dois lançamentos, Raquel percebe um sinal de que o debate sobre vínculos, limites possíveis e comunicação honesta ganhou espaço definitivo. As palavras dela carregam a energia de quem sabe que pequenas mudanças dentro de casa reverberam para o mundo. “Quando uma família aprende a se amar de verdade, uma geração inteira muda”, diz.

Antes de chegar às prateleiras, Raquel já influenciava mais de mil alunos, entre crianças e adultos, usando CNV e práticas socioemocionais em escolas e projetos. Formada em Pedagogia, e especializada em Neuropsicopedagogia e Terapia Familiar, ela encontrou na Psicanálise o campo que sustenta sua escrita. Ver dois trabalhos ganharem vida no mesmo ano a deixa emocionada. Segundo ela, é como se o mercado dissesse que está pronto para falar de vidas reais, dores reais e amor real.

Sobre as obras

Desenrola – Desafios da Comunicação Não Violenta para Crianças - O livro-jogo apresenta a CNV com inspiração no LARP. Nele, as crianças interpretam personagens, enfrentam desafios afetivos e constroem soluções coletivas sem competição. É um convite para que aprendam a ouvir, dialogar e se conectar.

Educar com jogo de cintura – como escapar das ciladas da educação positiva

Na obra da Rocco, Raquel desmonta a pressão da parentalidade perfeita e propõe um caminho mais honesto, com presença, afeto e limites possíveis. O livro oferece orientações práticas para fortalecer vínculos e estimular autonomia, sempre com linguagem clara e acolhedora.

Sobre Raquel Petersen - Carioca radicada em Macaé, mãe de três meninas, pedagoga, neuropsicopedagoga e terapeuta familiar, Raquel mergulha a experiência clínica e a vivência da maternidade em cada linha que escreve. Em seus lançamentos, une psicanálise, filosofia e vida cotidiana para ajudar famílias a reinventarem o cuidado dentro de casa.