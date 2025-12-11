Policiais civis localizaram a suspeita em um imóvel ligado ao rastreamento de um dos celulares roubados - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:30

Macaé - Avenida Amaral Peixoto virou palco de tensão após uma série de roubos que assustou motociclistas em Macaé. No meio da correria da tarde de quarta-feira (10), relatos de vítimas, rastreamento de um celular e a agilidade da 123ª DP levaram à prisão de uma mulher apontada como uma das autoras dos assaltos.

O caso ganhou ritmo quando quatro motos foram levadas em sequência no mesmo trecho da avenida. Testemunhas contaram que os ataques eram cometidos por quatro pessoas divididas em duas motocicletas, sempre fugindo em direção a Rio das Ostras. Entre os relatos, o mais chocante veio de uma vítima que teve uma pistola apontada para o rosto durante a abordagem feita por uma mulher.

As informações ajudaram os agentes a montar uma busca estratégica. O rastreio de um dos celulares roubados indicou um imóvel na Avenida 8, em Casimiro de Abreu. Ao baterem à porta, os policiais foram recebidos por uma mulher que tentava manter a calma. Dentro da casa, a equipe encontrou a chave de uma moto roubada, estacionada na rua.

Levada para a delegacia, ela acabou reconhecida por uma das vítimas, o que confirmou as suspeitas. A mulher foi autuada por roubo majorado, enquanto a polícia segue investigando os outros envolvidos para encerrar a onda de furtos que deixou motociclistas inseguros na região.