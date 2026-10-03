Três casas desabaram no bairro Campo D'Oeste, em Macaé, na tarde deste sábado (3) - Foto: Reprodução

Três casas desabaram no bairro Campo D'Oeste, em Macaé, na tarde deste sábado (3)Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2026 17:04 | Atualizado 03/10/2026 17:05





Após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para prestar os primeiros socorros. A vizinhança acompanhou a movimentação diante do susto provocado pelo desabamento, cujas causas ainda não foram esclarecidas.



Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número total de pessoas atingidas, possíveis outros feridos ou a extensão dos danos nas estruturas.



Ocorrência mobiliza moradores e equipes de atendimento

O caso ocorreu em uma área do bairro Campo D'Oeste, na região central da cidade. Moradores acionaram os serviços públicos para comunicar o desabamento e solicitar assistência às famílias afetadas.



A ocorrência exige atenção às condições das estruturas atingidas e à segurança de quem vive nas proximidades. As circunstâncias do incidente ainda dependem de esclarecimentos dos órgãos responsáveis.



A Prefeitura de Macaé foi acionada para acompanhar a situação. Até o fechamento desta matéria, não havia posicionamento oficial sobre as providências adotadas após o desabamento.



Macaé permanece sob alerta de chuva forte

O incidente ocorreu em meio a alertas meteorológicos para Macaé, Rio das Ostras e outros municípios do Norte Fluminense. De acordo com informações divulgadas sobre os avisos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), havia previsão de chuva forte para a região, e mensagens de alerta chegaram aos celulares da população.



Ainda não há confirmação de que as condições meteorológicas tenham relação direta com o desabamento. A causa do incidente dependerá de avaliação técnica e da apuração das circunstâncias.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA acompanha o caso e busca novas informações junto aos órgãos responsáveis. Esta matéria poderá ser atualizada à medida que novos dados forem confirmados.



Secretária Adjunta de Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva de moderada a forte Foto: Divulgação O desabamento de três casas no bairro Campo D'Oeste, em Macaé, mobilizou moradores e equipes do Corpo de Bombeiros no início da tarde deste sábado (3). Segundo relatos de testemunhas, duas crianças ficaram presas dentro dos imóveis no momento do incidente, mas foram resgatadas por moradores. As primeiras informações indicam que elas passam bem Após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para prestar os primeiros socorros. A vizinhança acompanhou a movimentação diante do susto provocado pelo desabamento, cujas causas ainda não foram esclarecidas.Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número total de pessoas atingidas, possíveis outros feridos ou a extensão dos danos nas estruturas.O caso ocorreu em uma área do bairro Campo D'Oeste, na região central da cidade. Moradores acionaram os serviços públicos para comunicar o desabamento e solicitar assistência às famílias afetadas.A ocorrência exige atenção às condições das estruturas atingidas e à segurança de quem vive nas proximidades. As circunstâncias do incidente ainda dependem de esclarecimentos dos órgãos responsáveis.A Prefeitura de Macaé foi acionada para acompanhar a situação. Até o fechamento desta matéria, não havia posicionamento oficial sobre as providências adotadas após o desabamento.O incidente ocorreu em meio a alertas meteorológicos para Macaé, Rio das Ostras e outros municípios do Norte Fluminense. De acordo com informações divulgadas sobre os avisos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), havia previsão de chuva forte para a região, e mensagens de alerta chegaram aos celulares da população.Ainda não há confirmação de que as condições meteorológicas tenham relação direta com o desabamento. A causa do incidente dependerá de avaliação técnica e da apuração das circunstâncias.A equipe de reportagem do Jornal O DIA acompanha o caso e busca novas informações junto aos órgãos responsáveis. Esta matéria poderá ser atualizada à medida que novos dados forem confirmados.

Alerta da Defesa Civil

A Secretária Adjunta de Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva de moderada a forte entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/ dia e ventos intensos (40-60 Km/h). O aviso é válido a partir desta sexta-feira (09) até o período da manhã deste sábado (10).

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) é de pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de vento. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há possibilidade de queda e descargas elétricas, além de buscar não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra dica é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Vale lembrar, que quem precisar acionar a Defesa Civil pode ligar para 199 ou entrar em contato com o WhatsApp do órgão ; (22) 991034275.O atendimento é 24 horas. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

