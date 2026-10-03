Três casas desabaram no bairro Campo D'Oeste, em Macaé, na tarde deste sábado (3)Foto: Reprodução
Após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para prestar os primeiros socorros. A vizinhança acompanhou a movimentação diante do susto provocado pelo desabamento, cujas causas ainda não foram esclarecidas.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número total de pessoas atingidas, possíveis outros feridos ou a extensão dos danos nas estruturas.
Ocorrência mobiliza moradores e equipes de atendimento
O caso ocorreu em uma área do bairro Campo D'Oeste, na região central da cidade. Moradores acionaram os serviços públicos para comunicar o desabamento e solicitar assistência às famílias afetadas.
A ocorrência exige atenção às condições das estruturas atingidas e à segurança de quem vive nas proximidades. As circunstâncias do incidente ainda dependem de esclarecimentos dos órgãos responsáveis.
A Prefeitura de Macaé foi acionada para acompanhar a situação. Até o fechamento desta matéria, não havia posicionamento oficial sobre as providências adotadas após o desabamento.
Macaé permanece sob alerta de chuva forte
O incidente ocorreu em meio a alertas meteorológicos para Macaé, Rio das Ostras e outros municípios do Norte Fluminense. De acordo com informações divulgadas sobre os avisos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), havia previsão de chuva forte para a região, e mensagens de alerta chegaram aos celulares da população.
Ainda não há confirmação de que as condições meteorológicas tenham relação direta com o desabamento. A causa do incidente dependerá de avaliação técnica e da apuração das circunstâncias.
A equipe de reportagem do Jornal O DIA acompanha o caso e busca novas informações junto aos órgãos responsáveis. Esta matéria poderá ser atualizada à medida que novos dados forem confirmados.
A Secretária Adjunta de Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva de moderada a forte entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/ dia e ventos intensos (40-60 Km/h). O aviso é válido a partir desta sexta-feira (09) até o período da manhã deste sábado (10).
Vale lembrar, que quem precisar acionar a Defesa Civil pode ligar para 199 ou entrar em contato com o WhatsApp do órgão ; (22) 991034275.O atendimento é 24 horas. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.
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