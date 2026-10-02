Concentração será em frente ao Ginásio Poliesportivo Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt - Foto: Douglas Smmithy

Concentração será em frente ao Ginásio Poliesportivo Municipal Engenheiro Maurício Soares BittencourtFoto: Douglas Smmithy

Publicado 02/10/2026 09:59

Macaé terá uma manhã dedicada aos animais , à convivência e à fé neste sábado (3). A Cãominhada reunirá tutores e seus pets em um passeio especial em homenagem ao Dia de São Francisco de Assis, celebrado no domingo (4).

A concentração ocorrerá às 7h30, em frente ao Ginásio Poliesportivo Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, no bairro Sol e Mar. O percurso terá pouco mais de um quilômetro e terminará às 8h, na praça do bairro Visconde de Araújo.

O evento será realizado pela Paróquia Santo Antônio, com apoio da Prefeitura de Macaé. A participação será gratuita e não exigirá inscrição.

Além da caminhada, os participantes poderão acompanhar a bênção dos animais e participar do sorteio de brindes doados por apoiadores.

São Francisco de Assis será a inspiração da atividade. O frade italiano ficou conhecido pela vida de simplicidade, pelo cuidado com os pobres e pela relação de respeito com os animais e a natureza. Ele também será lembrado como autor do Cântico das Criaturas, obra que celebra a criação.

Fé e proteção aos animais estarão no centro da programação

A Cãominhada também terá como proposta aproximar pessoas de diferentes grupos em torno de uma mensagem de cuidado e respeito aos animais. A atividade será aberta não apenas à comunidade católica, mas a todos que desejarem participar.

Segundo o pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Gleison Lima, a escolha da data terá relação direta com a tradição ligada a São Francisco de Assis.

“São Francisco de Assis é o patrono dos animais e Santo Antônio foi franciscano. Após a Cãominhada, faremos a bênção dos animais e sortearemos brindes doados por apoiadores”, afirmou.

A Prefeitura apoiará a iniciativa com a liberação do espaço e serviços da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Esquentão da Fé seguirá com caminhadas mensais

A programação da paróquia também incluirá o Esquentão da Fé, caminhada de 12 quilômetros realizada na última segunda-feira de cada mês, às 19h, após a missa das 18h.

A atividade terá participação gratuita e não contará com restrição de idade. Também não será necessário pertencer à comunidade católica.

Segundo o padre Gleison, a proposta será incentivar uma rotina de atividade física associada à espiritualidade.

“Cuidar da saúde do corpo ajuda a cuidar da saúde da alma, para que haja um equilíbrio: corpo sadio, mente sadia, alma sadia. A anual Caminhada da Fé tem 34 km, assim também estamos nos preparando”, explicou.

A primeira edição do Esquentão da Fé, em agosto, terá reunido cerca de 250 pessoas. Na segunda-feira (28), a participação quase terá dobrado, conforme informou a organização.

A camisa da Caminhada da Fé não será obrigatória, mas terá seu uso recomendado para ampliar a segurança e facilitar a identificação do grupo.

A Caminhada da Fé de 2027 estará prevista para 15 de maio, com destino ao distrito serrano de Córrego do Ouro.