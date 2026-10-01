Operação especial terá agentes em pontos estratégicos de Macaé durante o período das eleições - Foto: Douglas Smmithy

Operação especial terá agentes em pontos estratégicos de Macaé durante o período das eleiçõesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 01/10/2026 11:15

Quem pretende circular por Macaé neste fim de semana precisará redobrar a atenção. A operação especial de trânsito para as eleições de 2026 começa às 5h deste sábado (3) e terá bloqueios em vias próximas a locais utilizados pela Justiça Eleitoral. As interdições seguem até as 5h de segunda-feira (5), com agentes mobilizados para organizar o fluxo, fiscalizar e garantir o deslocamento das urnas eletrônicas.

A Coordenadoria de Trânsito, ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana, convocou agentes para serviços ordinários e extraordinários durante a operação. O efetivo será distribuído em pontos estratégicos das regiões Norte, Sul e Serrana.

A orientação aos motoristas é planejar os trajetos com antecedência, respeitar a sinalização e seguir as determinações dos agentes durante todo o período.

Avenida Rui Barbosa terá bloqueio até segunda-feira

Um dos principais impactos será na Avenida Rui Barbosa. O sentido Cavaleiros ficará interditado no trecho entre as ruas Tiradentes e Abílio Moreira de Miranda, das 5h de sábado (3) às 5h de segunda-feira (5).

O trecho será utilizado como polo gerador de tráfego para a chegada e o deslocamento das urnas eletrônicas. Por isso, a recomendação é evitar a circulação na área durante a interdição.

Quem sair do Centro em direção aos Cavaleiros deverá utilizar as ruas Teixeira de Gouveia, José de Aguiar Franco e Casimiro de Abreu, no Costa do Sol, para acessar a Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106.

Já os motoristas que estiverem na Rua José de Aguiar Franco, no sentido Centro, deverão seguir pela Avenida dos Jesuítas, Rua Jandira Perlingeiro, Terminal Central e região central.

Ruas terão interdições perto de zonas eleitorais

Na região da 109ª Zona Eleitoral, a Rua Visconde de Quissamã será interditada em dois trechos a partir das 5h de sábado: entre as ruas Tenente-Coronel Amado e Dr. Télio Barreto; e entre as ruas Dr. Télio Barreto e Governador Roberto Silveira. A liberação está prevista para as 5h de segunda-feira.

Na 254ª Zona Eleitoral, o bloqueio ocorrerá na Rua Dr. Francisco Portela, entre as ruas Conde de Araruama e Antero Perlingeiro, também das 5h de sábado às 5h de segunda-feira.

Com a operação, a Mobilidade Urbana reforça que a atenção à sinalização e às orientações dos agentes será importante para manter o trânsito organizado durante o fim de semana eleitoral.