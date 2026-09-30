O quadro preparatório apresentado pela Prefeitura reúne diferentes cargos da área educacionalFoto: Douglas Smmithy
A nova convocação está relacionada a uma demanda apresentada pelo Município de Macaé. Segundo as informações divulgadas, após as convocações realizadas até o momento, a Secretaria Municipal de Educação identificou a necessidade de novos profissionais para atender à rede.
O quadro preparatório apresentado pela Prefeitura reúne diferentes cargos da área educacional. A relação inclui Professor A, Professor A para Atendimento Educacional Especializado (AEE), Professor A Tradutor e Intérprete de Libras, Professor C, Professor Orientador Educacional, Professor Orientador Pedagógico e Professor Supervisor de Ensino.
Lista prevê 1.750 candidatos
Para o cargo de Professor C, estão relacionadas as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física, Artes e Inglês.
O documento prevê o chamamento de 1.750 candidatos. O número efetivo de convocados, no entanto, será definido e informado no edital específico de convocação.
Depois do chamamento, os candidatos deverão apresentar os títulos para avaliação. O envio será feito por meio de um link que será disponibilizado pela organização do concurso.
De acordo com o cronograma divulgado pela FGV, o período para envio dos documentos será de 13 a 26 de outubro. A previsão é que o resultado preliminar da avaliação de títulos seja publicado em 16 de novembro.
Os candidatos que precisarem contestar o resultado terão os dias 17 e 18 de novembro para apresentar recursos.
Resultado final está previsto para dezembro
A análise dos recursos e a divulgação do resultado definitivo da avaliação de títulos estão previstas para 10 de dezembro. Na mesma data, a expectativa é de publicação do novo resultado final do concurso.
O Município de Macaé firmou com a FGV o Contrato nº 105/2026 para a realização dos serviços relacionados à nova convocação e às etapas previstas no cronograma.
A banca organizadora ressalta que as datas ainda poderão sofrer alterações. Por isso, os candidatos devem acompanhar as atualizações e os comunicados publicados na página oficial do concurso.
A nova etapa ocorre após o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação apontar a necessidade de ampliar o quadro de profissionais da rede. A quantidade definitiva de vagas a ser preenchida será conhecida com a publicação do edital de convocação.
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