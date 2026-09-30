Motociclista foi contido por agentes durante abordagem no Centro de Macaé - Foto: Reprodução de Vídeo na Rede Social

Motociclista foi contido por agentes durante abordagem no Centro de MacaéFoto: Reprodução de Vídeo na Rede Social

Publicado 30/09/2026 10:38 | Atualizado 30/09/2026 10:39

Um motociclista foi contido e algemado por agentes da Mobilidade Urbana durante uma abordagem na tarde desta terça-feira (29), no Centro de Macaé. A ocorrência aconteceu nas proximidades do Hospital São João Batista e da Praça Veríssimo de Melo. Imagens da ação também passaram a circular nas redes sociais.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a motocicleta estava sem placa de identificação. A fiscalização foi realizada por uma equipe de Motopatrulhamento (MPTrans), com apoio de policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a secretaria, durante a abordagem, o condutor teria tentado agredir um dos agentes. Os servidores fizeram a contenção e utilizaram algemas. O homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde a ocorrência foi apresentada.

Abordagem terminou na delegacia de Macaé

A Mobilidade Urbana informou que o uso das algemas teve como objetivo preservar a integridade física dos agentes envolvidos na ocorrência e também do próprio motociclista.

A secretaria não informou, no entanto, se houve outras irregularidades constatadas além da ausência da placa no momento da fiscalização. A ocorrência foi registrada na 123ª DP, que ficou responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.

Procurada, a Polícia Civil não informou se o motociclista permaneceu preso após a apresentação da ocorrência na delegacia.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem é contido pelos agentes durante a abordagem. O conteúdo, porém, não esclarece sozinho as circunstâncias que levaram à intervenção dos servidores, por isso as informações oficiais sobre a ocorrência são atribuídas à Mobilidade Urbana.

Fiscalização verifica veículos e equipamentos obrigatórios

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, ações de fiscalização de motocicletas são realizadas regularmente em Macaé. As equipes verificam itens como identificação dos veículos, documentação e utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios.

Ainda de acordo com a pasta, as operações têm como um dos objetivos contribuir para a redução de sinistros envolvendo motocicletas e ampliar a segurança no trânsito do município.

A ocorrência desta terça-feira reuniu agentes da Mobilidade Urbana e policiais militares durante a fiscalização no Centro. Após a contenção, o motociclista foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.