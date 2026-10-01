A alteração não será igual para todas as escolas. Cada unidade que tiver a rotina modificada deverá comunicar diretamente sua comunidade escolar sobre os horários adotados nos dois dias.
Escolas terão orientações específicas para cada unidade A organização ocorre por causa da utilização de parte das escolas pela Justiça Eleitoral. Para receber as urnas e preparar os espaços necessários, algumas unidades poderão precisar ajustar seus horários de funcionamento.
Por isso, pais, responsáveis, alunos e profissionais da Educação devem acompanhar as orientações divulgadas pela direção de cada escola. As informações podem variar de uma unidade para outra, conforme a logística definida para a chegada e a retirada dos equipamentos.
A Secretaria Municipal de Educação reforçou que as comunidades escolares devem buscar as informações diretamente com as respectivas direções.
Comunicação com as famílias será feita pelas escolas A recomendação é que ninguém se baseie em informações genéricas para definir a rotina escolar nos dias 2 e 5. Como as alterações dependem da organização de cada unidade, cabe às direções informar os horários atualizados às famílias, estudantes e profissionais.
A orientação vale especialmente para quem precisa programar deslocamentos, entrada ou saída dos alunos. A Secretaria ressalta que os comunicados das próprias escolas são a referência para saber se haverá mudança no funcionamento.
Com a preparação dos locais que serão utilizados pela Justiça Eleitoral, a atenção aos comunicados de cada unidade será fundamental para evitar dúvidas e desencontros nos horários.
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