Escolas que receberão urnas eletrônicas poderão ter alterações na rotina nesta sexta-feira (2) e na segunda-feira (5) - Foto: Divulgação

Escolas que receberão urnas eletrônicas poderão ter alterações na rotina nesta sexta-feira (2) e na segunda-feira (5)Foto: Divulgação

Publicado 01/10/2026 11:07 | Atualizado 01/10/2026 11:34

A rotina de algumas escolas de Macaé poderá ser diferente nesta sexta-feira (2) e na segunda-feira (5). A Secretaria Municipal de Educação informou que ajustes nos horários de chegada e retirada das urnas eletrônicas , além da preparação dos espaços que serão utilizados pela Justiça Eleitoral, podem provocar mudanças no funcionamento de determinadas unidades.

A alteração não será igual para todas as escolas. Cada unidade que tiver a rotina modificada deverá comunicar diretamente sua comunidade escolar sobre os horários adotados nos dois dias.

Escolas terão orientações específicas para cada unidade

A organização ocorre por causa da utilização de parte das escolas pela Justiça Eleitoral. Para receber as urnas e preparar os espaços necessários, algumas unidades poderão precisar ajustar seus horários de funcionamento.

Por isso, pais, responsáveis, alunos e profissionais da Educação devem acompanhar as orientações divulgadas pela direção de cada escola. As informações podem variar de uma unidade para outra, conforme a logística definida para a chegada e a retirada dos equipamentos.

A Secretaria Municipal de Educação reforçou que as comunidades escolares devem buscar as informações diretamente com as respectivas direções.

Comunicação com as famílias será feita pelas escolas

A recomendação é que ninguém se baseie em informações genéricas para definir a rotina escolar nos dias 2 e 5. Como as alterações dependem da organização de cada unidade, cabe às direções informar os horários atualizados às famílias, estudantes e profissionais.

A orientação vale especialmente para quem precisa programar deslocamentos, entrada ou saída dos alunos. A Secretaria ressalta que os comunicados das próprias escolas são a referência para saber se haverá mudança no funcionamento.

Com a preparação dos locais que serão utilizados pela Justiça Eleitoral, a atenção aos comunicados de cada unidade será fundamental para evitar dúvidas e desencontros nos horários.