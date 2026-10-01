Macaé recebe o Carapebus neste sábado, às 18h30, no Estádio Cláudio Moacyr - Foto: Reprodução da Internet

Macaé recebe o Carapebus neste sábado, às 18h30, no Estádio Cláudio MoacyrFoto: Reprodução da Internet

Publicado 01/10/2026 11:30

O Moacyrzão será palco de um confronto que pode ganhar peso importante na caminhada do Macaé. O Leão entra em campo neste sábado (3), às 18h30, para enfrentar a Associação Atlética Carapebus em uma partida tratada pelo clube como um duelo de seis pontos.

Mais do que a disputa pelos três pontos, o confronto reúne duas equipes da região em uma partida cercada de expectativa. Para o Macaé, a força das arquibancadas também aparece como parte da estratégia para buscar um resultado positivo dentro de casa.

A diretoria convoca os torcedores para ocupar o Estádio Cláudio Moacyr e transformar o ambiente durante os 90 minutos. Na comunicação divulgada pelo clube, a torcida é apresentada como o 12º jogador e apontada como importante para empurrar a equipe em momentos decisivos da partida.

Os ingressos já estão disponíveis para quem quiser acompanhar o confronto presencialmente.

Torcida poderá acompanhar o duelo no Moacyrzão

A entrada inteira custa R$ 30, enquanto o ingresso de meia-entrada sai por R$ 15. Os bilhetes destinados à torcida adversária também estão disponíveis pelo mesmo canal de venda informado pelo Macaé.

A compra pode ser feita de forma online. Segundo a divulgação do clube, o torcedor deve acessar o topo da página oficial, clicar no link disponível na bio e seguir as etapas para concluir a aquisição.

A expectativa é de um Moacyrzão movimentado para o encontro deste sábado. O horário de início está marcado para 18h30, e a partida coloca frente a frente Macaé e Associação Atlética Carapebus em um confronto considerado de peso para a campanha.

Confronto coloca rivais regionais frente a frente

O discurso adotado pelo Macaé para divulgar a partida aposta na proximidade com o torcedor e no papel das arquibancadas durante o confronto. A mensagem do clube destaca que a presença da torcida pode ajudar a criar um ambiente favorável para a equipe dentro de casa.

O duelo contra o Carapebus, portanto, chega cercado pela expectativa de uma partida disputada e importante na busca pelos três pontos. A bola rola às 18h30 deste sábado, no Moacyrzão.