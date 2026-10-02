Transporte coletivo de Macaé terá gratuidade durante o período de votação das Eleições 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Transporte coletivo de Macaé terá gratuidade durante o período de votação das Eleições 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 02/10/2026 10:17

Quem precisar de ônibus para chegar ao local de votação em Macaé não vai pagar passagem neste domingo (4). O transporte coletivo será gratuito para todos os usuários durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 , das 6h às 19h. Para embarcar, não será necessário apresentar nem utilizar o Cartão Macaé. A medida está prevista no Decreto nº 177/2026, publicado no Diário Oficial do Município em 14 de agosto.

A gratuidade alcança todo o Sistema de Transporte Público Coletivo e também beneficia passageiros que normalmente utilizam a tarifa subsidiada pelo Cartão Macaé. Na prática, durante o período definido pelo decreto, o acesso aos coletivos será liberado sem cobrança.

A medida segue as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução nº 1.404/2026 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O objetivo é evitar que o custo do deslocamento pese sobre o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Frota de dia útil e possibilidade de reforço

A gratuidade não significa redução da oferta de ônibus. Durante o período determinado, toda a frota regularmente disponibilizada nos dias úteis deverá operar. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também poderá determinar reforço operacional caso o movimento de passageiros aumente e exija mais veículos.

A operação será feita pelas linhas regulares existentes. Conforme as informações encaminhadas pelo município à Justiça Eleitoral, não há previsão de criação de itinerários especiais para atender locais de votação. O sistema informado também contempla veículos com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a concessionária responsável pelo serviço deverão adotar as providências necessárias para cumprir o decreto e acompanhar a utilização do transporte durante o período de gratuidade.

Passe livre também pode valer no segundo turno

Se houver segundo turno, previsto para 25 de outubro, a gratuidade será novamente aplicada em Macaé, no mesmo horário, das 6h às 19h.

A votação ocorre das 8h às 17h, mas o transporte gratuito começa duas horas antes e segue até duas horas depois do encerramento das urnas. A janela ampliada permite que os passageiros façam o deslocamento de ida e volta sem cobrança dentro do período definido pelo município.