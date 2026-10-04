Chico Machado (PL), político ligado a Macaé, foi reeleito deputado estadual e seguirá na Alerj a partir de 2027 - Foto: Reprodução da Internet

Chico Machado (PL), político ligado a Macaé, foi reeleito deputado estadual e seguirá na Alerj a partir de 2027Foto: Reprodução da Internet

Publicado 04/10/2026 21:56 | Atualizado 04/10/2026 22:44

Chico Machado (PL), político ligado a Macaé, é reeleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro neste domingo (4). Com as urnas apuradas, ele soma 50.664 votos e garante o terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O resultado mantém o parlamentar no Legislativo estadual e confirma sua permanência na política fluminense. A nova legislatura da Alerj começa em 2027.

Chico Machado mantém cadeira na Alerj

Filiado ao Partido Liberal (PL), Chico Machado já exerce o mandato de deputado estadual. A reeleição mantém sua atuação na Assembleia e reforça sua ligação política com Macaé, onde possui trajetória e base eleitoral.

Na Alerj, os deputados estaduais participam da elaboração e votação de leis, fiscalizam as ações do governo do Estado e discutem propostas relacionadas a diferentes áreas das políticas públicas.

Com a nova vitória nas urnas, Chico Machado permanece como representante ligado a Macaé no Legislativo fluminense. A votação também reúne apoio de eleitores de outras cidades do Estado.

Terceiro mandato começa em 2027

O terceiro mandato de Chico Machado começa com a nova legislatura da Assembleia Legislativa, prevista para 2027. Até lá, ele segue no exercício do atual mandato.

A reeleição mantém o deputado no cenário político estadual e assegura sua presença na Alerj para o próximo período legislativo. O resultado também confirma a continuidade de sua trajetória parlamentar, iniciada antes da atual disputa eleitoral.