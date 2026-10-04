Bolsa-Atleta 2026 está com inscrições abertas em MacaéFoto: Divulgação
A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, contempla atletas e paratletas residentes no município, com idade mínima de 10 anos, em plena atividade esportiva e participação em competições estaduais, nacionais, internacionais ou mundiais. São aceitas modalidades olímpicas, paralímpicas e outras práticas regulamentadas, desde que vinculadas às respectivas federações ou confederações.
Os valores dependem da categoria, do nível das disputas e dos resultados alcançados pelos candidatos. Confira as faixas previstas no programa:
Individual/Coletiva A: R$ 500 mensais para atletas que participam de competições federadas e confederadas.
Individual/Coletiva B: R$ 750 mensais para participantes de competições estaduais que tenham conquistado até a terceira colocação.
Individual/Coletiva C: R$ 1.000 mensais para atletas com resultados de destaque em competições nacionais ou internacionais.
Individual/Coletiva D: R$ 1.500 mensais para participantes de competições mundiais que tenham alcançado pódio até o terceiro lugar.
Cada atleta poderá receber apenas uma bolsa durante o exercício de 2026. Caso se enquadre nos critérios de mais de uma categoria, prevalecerá aquela de maior precedência, conforme as regras do edital.
“Com o programa, Macaé busca ampliar o apoio aos esportistas que levam o nome do município para competições de diferentes níveis e fortalecer o incentivo ao esporte de rendimento na cidade”, comentou o secretário municipal de Esportes, César Maillet.
Inscrição exige cadastro prévio e documentação completa
Antes de solicitar o benefício, o candidato precisa realizar o Cadastro de Acesso Externo ao SEI. Após a validação, poderá preencher a inscrição e anexar os documentos exigidos.
A lista inclui cópias do RG e CPF, comprovante de residência atualizado, fotografia 3x4, atestado médico original emitido há no máximo seis meses e declaração da entidade esportiva, como academia, associação, clube ou equipe, que comprove o vínculo, a modalidade praticada e a condição de atleta em atividade.
Estudantes ou candidatos em idade escolar também devem apresentar comprovante de matrícula e declaração de frequência emitidos por instituição de ensino regularmente reconhecida.
Outro requisito é o Plano Esportivo Anual, com cronograma de treinamento, objetivos, metas e calendário de competições previstos para o período de recebimento do benefício. O processo inclui ainda declarações de plena atividade esportiva, ausência de patrocínio de pessoas jurídicas de direito público ou privado e de salário pago pela entidade desportiva à qual o atleta esteja vinculado.
Para menores de 18 anos, os formulários, requerimentos, termos e declarações previstos no edital devem ser preenchidos e assinados pelos responsáveis legais, conforme as regras de cada faixa etária.
A responsabilidade pelo envio correto dos documentos é do candidato. Arquivos incompletos, ilegíveis ou em desacordo com as exigências podem resultar em desclassificação por ausência documental.
As competições usadas para comprovar o desempenho devem constar no calendário oficial das entidades responsáveis pela modalidade, e os documentos comprobatórios precisam ser emitidos pela respectiva federação ou confederação.
Após o envio da inscrição, o SEI gera automaticamente um número de processo eletrônico, que serve como comprovante e deve ser guardado para acompanhamento.
Serviço
Programa Bolsa-Atleta 2026
Inscrições: até 9 de outubro de 2026
Público: atletas e paratletas residentes em Macaé, a partir de 10 anos
Valores: de R$ 500 a R$ 1.500 mensais
Inscrição: https://sei.macae.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
Edital Bolsa-Atleta nº 001/2026: https://do.macae.rj.gov.br/index/visualizar?idmodel=1853&campo=txarquivo
Secretaria Municipal de Esportes: Alameda Manoel Pereira Carneiro da Silva, s/nº, Sol y Mar, Macaé.
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