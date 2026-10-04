Márcio Rezende (PSD) conquistou votação expressiva na disputa para deputado federal, com Macaé como principal base eleitoral - Foto: Reprodução da Internet

Márcio Rezende (PSD) conquistou votação expressiva na disputa para deputado federal, com Macaé como principal base eleitoralFoto: Reprodução da Internet

Publicado 04/10/2026 22:01 | Atualizado 04/10/2026 22:45

A política de Macaé ganha um novo capítulo com a eleição de Márcio Rezende (PSD) para a Câmara dos Deputados. Em sua primeira disputa eleitoral por uma cadeira no Congresso Nacional, o candidato obteve 75.148 votos, com as urnas apuradas neste domingo (4). Com a vitória, ele prepara a transição da campanha para o mandato, previsto para começar em 2027.

Irmão do prefeito Welberth Rezende, Márcio construiu sua candidatura a partir de Macaé e ampliou sua presença política para outros municípios do Norte Fluminense durante a campanha. A articulação reuniu lideranças locais e regionais e levou a disputa para além das fronteiras do município.

O resultado também coloca em evidência a representatividade política de Macaé em Brasília. Até esta eleição, segundo as informações apresentadas sobre o cenário local, o município não contava com um deputado federal com domicílio eleitoral na cidade. A chegada de Márcio à Câmara abre espaço para uma atuação parlamentar com vínculos diretos com a realidade política e econômica da região.

Petróleo, royalties e infraestrutura entre as prioridades

Durante a campanha, Márcio Rezende apresentou como principais bandeiras o desenvolvimento regional, o fortalecimento da indústria de petróleo e gás e a ampliação dos investimentos em infraestrutura e saúde.

A pauta tem relação direta com o perfil econômico de Macaé, referência nacional na cadeia de petróleo e gás, com forte presença de atividades ligadas à exploração e à produção offshore. O candidato também defendeu interesses dos municípios produtores de petróleo, especialmente em questões relacionadas à distribuição dos royalties.

Saúde e infraestrutura completaram o conjunto de temas apresentados ao eleitorado. A expectativa agora é que essas propostas ganhem espaço na atuação parlamentar, embora os resultados dependam das articulações políticas, das decisões orçamentárias e da tramitação de medidas em Brasília.

Eleição amplia espaço do grupo político de Welberth

A vitória também representa um novo momento para o grupo político liderado pelo prefeito Welberth Rezende, que acompanhou a campanha do irmão e participou de agendas eleitorais ao longo da disputa.

A partir de 2027, os dois deverão ocupar posições distintas na estrutura política: Welberth seguirá à frente do Executivo municipal, enquanto Márcio terá atuação no Legislativo federal. Essa configuração amplia a presença do grupo em diferentes esferas de poder, mas também coloca sobre o futuro deputado a responsabilidade de transformar as propostas de campanha em iniciativas concretas.

A posse está prevista para fevereiro de 2027, quando começa a nova legislatura da Câmara dos Deputados. Até lá, a transição entre campanha e mandato será uma etapa importante para organizar prioridades e definir estratégias de atuação.

Para Macaé, a eleição cria uma nova possibilidade de representação em Brasília, especialmente em temas ligados à economia regional, aos royalties do petróleo, à saúde e à infraestrutura. Para Márcio Rezende, o resultado marca a entrada na vida parlamentar eletiva e o início de uma trajetória política em âmbito nacional.