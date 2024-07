A Dupla Victor & Leo, garantida na Expo Macuco 2024 - Reprodução redes sociais

A Dupla Victor & Leo, garantida na Expo Macuco 2024Reprodução redes sociais

Publicado 18/07/2024 19:04

Estão confirmadas as atrações da Exposição Agropecuária de Macuco 2024, tradicional feira que acontece de 5 a 8 de setembro no município de Macuco. Os artistas confirmados são o Alemão do Forró, a dupla Victor & Leo, Edson & Hudson, Bokaloka e o cantor Ferrugem.



O evento acontece no Parque de Exposições Edgar Rodrigues Luterbach, o Macuco Rural Park. A programação completa ainda não foi divulgada.

Confira as datas das apresentações:

05/09: Alemão do Forró

06/09: Bokaloka e Ferrugem

07/09: Edson & Hudson

08/09: Victor & Leo