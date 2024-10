Palestra durante encontro do Comitê Rio Dois Rios - Divulgação

Publicado 16/10/2024 16:02

O secretário de Meio Ambiente de Macuco, Firmo Daflon, e o diretor de Fiscalização Urbana, André Jardim, participaram nesta quarta-feira (16) do ‘IV Encontro Técnico do Comitê Rio Dois Rios (CBH-R2R)’ realizado na sede da FIRJAN, em Nova Friburgo. Daflon e Jardim são membros do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios, respectivamente titular e suplente. O objetivo foi a troca de experiências de educação ambiental, sejam elas realizadas por instituições que trabalham junto ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, ou executadas na Região Hidrográfica VII (RH-VII), área de abrangência do CBH-R2R.

Dentre as apresentações, destacou-se o ‘Projeto Regenera Mata Atlântica’, com palestrantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Instituto IBELGA. Também aconteceu a apresentação do ‘Projeto Monitoramento Participativo Agente das Águas e seus Resultados’. No período da tarde, foi exposto o ‘Plano e Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul’, apresentado por Eduardo Rodrigues, coordenador do GT-EA-CEIVAP.



O evento foi encerrado com a apresentação do ‘Programa de Educação Ambiental do Instituto Estadual do Ambiente’ (INEA), conduzida por Bruno Waldman, coordenador de Educação Ambiental do instituto subordinado ao Governo Estadual, e Raquel Emerick, gerente da GERAGUA/INEA. Firmo Daflon e André Jardim aproveitaram para representar Macuco em uma sessão de perguntas e respostas.



“Esses encontros são norteadores de ações fundamentais e nos ajudam a manter nossas diretrizes”, comentou Firmo Daflon.