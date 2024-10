Midian Lima, cantora gospel - Divulgação

Publicado 22/10/2024 09:42

Midian Lima, um dos maiores nomes da música cristã do país, é a grande atração esperada para a Marcha para Jesus de Macuco que acontece no próximo sábado (26) na cidade. A concentração está marcada para as 18h, na entrada do Bairro da Glória, onde os participantes iniciarão uma caminhada de adoração e louvor pelas vias da cidade.

A partir das 22h, a noite gospel será animada pelo show da cantora Paula Menezes. Midian entra no palco às 23h30.