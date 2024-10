Marcha para Jesus em Macuco reuniu grande público para celebrar a fé - WESLEY MARQUES

Publicado 29/10/2024 14:43

No último sábado (26), Macuco mais uma vez foi palco da ‘Marcha Para Jesus de Macuco’, encontro ecumênico organizado pelo Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Macuco (COPLEM) e apoiado pela Prefeitura de Macuco. O evento teve início às 18h, na entrada do Bairro da Glória, seguindo até a Praça Professor João Brasil, onde aconteceram os show de música gospel.

Dando início à noite de celebração, líderes religiosos compartilharam palavras inspiradoras e orações pedindo bênçãos para o futuro do município. Na sequência, centenas de pessoas acompanharam apresentações musicais e momentos de louvor. No primeiro show, a cantora Paula Menezes envolveu o público evangélico com louvores dos mais variados estilos musicai. Em seguida, foi a vez de um dos grandes nomes da música gospel da atualidade, a cantora Midian Lima

“Essa jornada espiritual nos traz sensação de paz e lembra que a fé é um elemento comum que une a comunidade e promove o respeito e o bem-estar”, resumiu a prefeita de Macuco, Michelle Bianchini, que participou do evento com o marido e secretário de Governo e Gestão, João Vitor Pontes, e o vice-prefeito eleito em sua chapa, João Batista Oliveira.