Equipe da Regional Serrana II com a prefeita de MacucoDivulgação

Publicado 08/11/2024 08:47

A Coordenadoria Regional Serrana II esteve no município de Macuco, no dia 29 de outubro, para apresentar o novo coordenador à prefeitura local. Na ocasião, o coordenador da Defesa Civil Municipal, acompanhado da prefeita Michelle Bianchini, entregou o Plano de Contingência do município para 2024/2025.

Durante o encontro, foram discutidos temas importantes, como: Criação de um grupo de ações coordenadas local; Criação do fundo municipal; Sugestão de mudança da pasta de Defesa Civil de coordenadoria para Secretaria; Identificação de áreas de risco do município; Obras de intervenção; w Sistema de alarme e alerta.