Ataque do Araponga, que venceu por goleada o União - Rodrigo Cuco

Ataque do Araponga, que venceu por goleada o UniãoRodrigo Cuco

Publicado 21/07/2026 11:18

A rodada deste domingo (19) do Campeonato Municipal de Futebol de Macuco contou com uma vitória por W.O. e uma goleada no Estádio Dr. Mário Freire Martins.

No primeiro confronto da tarde, o Latini garantiu os três pontos sem precisar entrar em campo. A equipe do Volta do Umbigo não compareceu para a partida e, conforme estabelece o regulamento da competição, o resultado foi registrado em 3 a 0 para o Latini por W.O.

Na sequência, o Araponga confirmou o bom momento no campeonato ao vencer o União por 5 a 0. A equipe controlou a partida desde os primeiros minutos, criou as principais oportunidades e construiu o placar sem dar chances de reação ao adversário.

Com os resultados, o Latini soma mais três pontos na classificação, enquanto o Araponga reforça sua campanha na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Municipal de Futebol de Macuco.