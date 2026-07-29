Michele Bianchini e o secretário Mário Gonçalves recebem o Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Faulhaber, e o novo Comandante do 7º CPA, Coronel Ronaldo Martins, no gabinete municipal - Divulgação Prefeitura de Macuco

Michele Bianchini e o secretário Mário Gonçalves recebem o Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Faulhaber, e o novo Comandante do 7º CPA, Coronel Ronaldo Martins, no gabinete municipalDivulgação Prefeitura de Macuco

Publicado 29/07/2026 15:26

A prefeita de Macuco, Michele Bianchini, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira (28), o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Nova Friburgo, Tenente-Coronel Hilmar Faulhaber Neto, em um encontro que marcou a apresentação oficial do novo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva. Também participou da reunião o secretário de Segurança Pública, Administração e Mobilidade Urbana, Mário José Gonçalves. Além da apresentação institucional, o encontro reforçou a parceria já consolidada entre a Gestão Municipal e a Polícia Militar, evidenciando o compromisso conjunto com a segurança da população macuquense. A integração entre os representantes do poder público e das forças de segurança possibilita o alinhamento de estratégias voltadas à preservação da ordem pública e ao fortalecimento das ações preventivas no município. A reunião reafirmou o diálogo permanente entre a Prefeitura de Macuco e a Polícia Militar, fortalecendo o planejamento integrado e a troca de informações que contribuem para uma atuação cada vez mais eficiente em benefício da comunidade. A prefeita Michele Bianchini destacou a relevância da proximidade institucional. “Manter essa parceria sólida com a Polícia Militar é essencial para que possamos continuar planejando ações conjuntas, fortalecendo a segurança pública e garantindo mais tranquilidade e qualidade de vida para a nossa população”, afirmou a prefeita.

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