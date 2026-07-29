Michele Bianchini e o secretário Mário Gonçalves recebem o Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Faulhaber, e o novo Comandante do 7º CPA, Coronel Ronaldo Martins, no gabinete municipalDivulgação Prefeitura de Macuco
Macuco fortalece parceria com o Comando da Polícia Militar
Encontro marcou a apresentação oficial do novo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva
Obra de drenagem busca solucionar alagamentos no bairro da Glória
Serão substituídos cerca de 150 metros de manilhas
Volta do Umbigo não comparece e Latini vence partida por W.O em Macuco
Araponga goleia Uniçao por 5 a 0
Macuco recebe nova ambulância para o SUS
Recursos foram destinados pela Câmara Municipal via emendas impositivas
Representante de Macuco conquista 4º lugar no concurso Rainha da Expo-Cordeiro
Título ficou com Vitória Vanelli, atual Garota Cordeiro
Oficina da Copa reúne crianças e adolescentes em ação do CRAS II em Macuco
Atividade contou com brincadeiras, gincanas e participação de escolas da rede pública
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