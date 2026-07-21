Vista geral do canteiro de obras onde as equipes avançam com as escavações para implantar a nova rede de drenagem Rodrigo Cuco

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Jannaina Costa
Uma obra de drenagem está em andamento na Rua Alexandre Luiz de Carvalho, no bairro da Glória, em Macuco. A intervenção tem como objetivo corrigir problemas na rede de captação de águas pluviais, apontados como uma das causas dos alagamentos registrados na via e em imóveis da região.
Os trabalhos incluem a remoção de um trecho da antiga galeria de drenagem, onde foram identificadas obstruções e falhas de nivelamento que comprometiam o escoamento da água. Após a retirada da estrutura, teve início a instalação de uma nova tubulação. O Dia
Ao todo, estão sendo substituídos cerca de 150 metros de manilhas. O projeto também prevê a implantação de novos bueiros e caixas de inspeção para compor a rede de drenagem da rua.
De acordo com a administração municipal, a expectativa é concluir a obra antes do período de chuvas mais intensas. Com a nova estrutura em funcionamento, a previsão é de que o sistema de drenagem passe a operar com maior eficiência, reduzindo os episódios de alagamento registrados na localidade.
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