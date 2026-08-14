A programação integra as ações de conscientização realizadas no município durante o mês dedicado à promoção, proteção e apoio à amamentação.Divulgação Saúde Macuco
Agosto Dourado: Macuco promove encontro de incentivo à amamentação
Encontro reuniu profissionais de saúde, gestantes, puérperas e moradores para orientar sobre os benefícios do aleitamento materno
Macuco fortalece parceria com o Comando da Polícia Militar
Encontro marcou a apresentação oficial do novo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva
Obra de drenagem busca solucionar alagamentos no bairro da Glória
Serão substituídos cerca de 150 metros de manilhas
Volta do Umbigo não comparece e Latini vence partida por W.O em Macuco
Araponga goleia Uniçao por 5 a 0
Macuco recebe nova ambulância para o SUS
Recursos foram destinados pela Câmara Municipal via emendas impositivas
Representante de Macuco conquista 4º lugar no concurso Rainha da Expo-Cordeiro
Título ficou com Vitória Vanelli, atual Garota Cordeiro
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