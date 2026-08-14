A programação integra as ações de conscientização realizadas no município durante o mês dedicado à promoção, proteção e apoio à amamentação. - Divulgação Saúde Macuco

A programação integra as ações de conscientização realizadas no município durante o mês dedicado à promoção, proteção e apoio à amamentação.Divulgação Saúde Macuco

Publicado 14/08/2026 15:31

A Secretaria Municipal de Saúde de Macuco realizou, nesta quinta-feira (13), uma ação especial em referência ao Agosto Dourado, campanha dedicada à conscientização e ao incentivo ao aleitamento materno. O encontro aconteceu no Centro de Saúde e reuniu profissionais da área, gestantes, puérperas e integrantes da comunidade.

Com o tema “Incentivando a Amamentação”, a programação contou com roda de conversa e atividades educativas voltadas aos benefícios do leite materno e aos principais desafios enfrentados pelas mães durante o período de amamentação.

A ação foi conduzida por uma equipe multidisciplinar, com participação da fonoaudióloga Fannia Macedo, da enfermeira Verônica Golinelli e da ginecologista obstetra Andrea Gentil. Entre os assuntos abordados estiveram a pega correta do bebê, os benefícios do leite humano e orientações para lidar com dificuldades comuns nos primeiros meses.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o acompanhamento de profissionais especializados pode contribuir para dar mais segurança às mães e reduzir as chances de desmame precoce.

A secretária municipal de Saúde, Ana Paula Gonçalves, participou da atividade e destacou que o incentivo à amamentação também representa uma ação de saúde pública. Além de fornecer nutrientes importantes para o desenvolvimento da criança, o leite materno contribui para a proteção contra infecções e para o fortalecimento do sistema imunológico do bebê.

A campanha Agosto Dourado também busca reforçar a importância do apoio às mulheres durante o período de amamentação. Para a Secretaria, a responsabilidade pelo incentivo ao aleitamento não deve ficar restrita às mães, envolvendo também familiares, profissionais de saúde e toda a sociedade.

A programação integra as ações de conscientização realizadas no município durante o mês dedicado à promoção, proteção e apoio à amamentação.