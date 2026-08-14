Formandos do curso preparatório - MATEUS GUIMARÃES

Formandos do curso preparatórioMATEUS GUIMARÃES

Publicado 14/08/2026 15:47

Uma nova turma do Curso Preparatório para Concurso Público, oferecido gratuitamente em Macuco, concluiu as atividades nesta segunda-feira (10). A cerimônia de entrega dos certificados reuniu alunos, familiares, professores e representantes da administração municipal.

Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Envelhecimento Saudável e Juventude, em parceria com os profissionais da Rede Conecta, o curso começou em março e foi realizado ao longo de três meses. A proposta foi oferecer aos participantes conhecimentos e ferramentas para auxiliar na preparação para concursos públicos e ampliar as possibilidades de inserção profissional.

Durante a solenidade, os alunos receberam os certificados de conclusão e participaram de um momento de confraternização com familiares e integrantes da equipe responsável pela formação.

Estiveram presentes a secretária de Trabalho, Envelhecimento Saudável e Juventude, Luciana Bianchini, os professores do curso e o secretário de Governo e Gestão, João Vitor Pontes.

A conclusão da turma marca mais uma iniciativa de capacitação gratuita promovida no município. A proposta é contribuir para a qualificação dos moradores e ampliar o acesso a oportunidades profissionais, tanto no mercado de trabalho quanto no serviço público.