Projeto 'Saúde no seu bairro' em Magé - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 28/02/2023 12:17

Magé - O projeto municipal “Saúde no seu Bairro” chegou no bairro da Lagoa, nesta segunda-feira (27). A Prefeitura promoveu, a ação gratuita, com consultas com clínico, pediatra e enfermeiros. Os moradores puderam aferir a pressão arterial e glicose. Além de atualizar a caderneta de vacinação, fazer avaliação nutricional, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais. As crianças também receberam atendimentos e avaliações.



A cuidadora de idosos, Andréia de Oliveira levou o seu neto Luís Heitor para realizar o atendimento e também realizou exames.

“Essa ação é muito importante porque trouxe o meu neto para se consultar, e vou fazer o atendimento também. Eu achei o atendimento muito bom, as profissionais foram excelentes”, afirmou.



O evento ofereceu atendimento para a solicitação de exames, como mamografia, preventivo, e avaliação de Anemia Falciforme. Como também, os moradores tiveram acesso aos serviços de planejamento familiar com medicamentos, preservativos, orientações sobre laqueadura e vasectomia. Além do agendamento e encaminhamento para fisioterapia.



A secretária de Saúde, Larissa Storte, participou realizando atendimentos clínicos e contou sobre a importância da ação.



“O projeto é muito importante porque dessa forma a gente consegue trazer a saúde aos locais que não tem tanto acesso, que a gente chama tecnicamente de ‘vazios sanitários’. E por isso a Saúde de Magé têm realizado esses projetos itinerantes, em que uma vez por mês vamos a um bairro e levamos todos os serviços”, completou.