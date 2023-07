Estudantes de Magé são premiados em Olímpiada de Matemática - Marcelo Dias/Divulgação

Estudantes de Magé são premiados em Olímpiada de MatemáticaMarcelo Dias/Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:53

Magé - A Prefeitura de Magé através da Secretaria de Educação marcou presença na premiação da 17ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), na última segunda-feira (3). Ao todo foram homenageados 178 alunos de 128 escolas Estaduais, Federais e Municipais do Estado do Rio de Janeiro, sendo que 46 alunos receberam medalhas de prata e 132 receberam medalhas de bronze.



E representando o município de Magé, os estudantes mageeenses Ezequias da Silva, aluno da Escola Municipal Ribeiro Martins, e Lorena Paiva aluna da Escola Municipal Padre Gilmar de Castro receberam medalhas de bronze.



Emocionado, o estudante do primeiro ano do Ensino Médio, Ezequiel descreveu sobre a importância da premiação.

“Estou muito feliz! Esse prêmio tem grande importância porque estamos deixando uma história de incentivo para os estudantes da nossa cidade. Estudar é a melhor escolha que podemos fazer, mesmo que a nossa volta nos induza a não estudar, nós temos que estudar e pensar no nosso futuro”, afirmou.



Para a aluna Lorena Paiva, a premiação pode incentivar outros estudantes.

“Hoje, estou bem nervosa e feliz. Mas, tinha certeza que iria ganhar! Com esse prêmio, nós podemos estimular outros alunos a realizarem a prova também”, disse.



O coordenador de matemática, Luiz Cláudio de Freitas, celebrou as homenagens.

“Com muita alegria e satisfação estamos aqui com os nossos alunos nessa premiação de grande importância para a Educação. Nós, como educadores, sabemos o tamanho da grandiosidade e da dificuldade da prova, e temos um enorme orgulho do empenho dos professores da nossa rede de ensino”, declarou.



De acordo com a professora adjunta da UFF e coordenadora regional da OBMEP, Cristabel Vasquez, a premiação abrirá novas oportunidades para os estudantes.



"Todas as escolas do Brasil são convidadas a participar, só no ano passado recebemos 18 milhões de inscrições de alunos e queremos mais ainda. Depois, esses alunos que receberam as medalhas terão a chance de entrar no programa de inserção científica. Os alunos são bem motivados e no site da OBMEP, eles podem ter acesso aos materiais”, informou.