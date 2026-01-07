Rua interditada para obra de pavimentação - Divulgação/PMM

Rua interditada para obra de pavimentaçãoDivulgação/PMM

Publicado 07/01/2026 19:37

Mangaratiba - A prefeitura de Mangaratiba informa que nesta quinta-feira (8) a Rua Arthur Pires, de acesso ao centro da cidade será fechada para o trânsito. A interdição nos dois sentidos ( centro x Praia do Saco)é por conta do cronograma de obras de pavimentação.

O trânsito em direção ao centro de Mangaratiba e demais bairros e distritos será desviado pela RJ -014. As obras serão realizadas no período das 6h às 20h. O executivo pede a compreensão da população, e afirma que a obra vai garantir mais qualidade de vida à população.