Preservação da espécie marinha em projeto da Vale - Divulgação/Vale

Preservação da espécie marinha em projeto da ValeDivulgação/Vale

Publicado 23/03/2026 21:18

Mangaratiba - A Fazenda Marinha da Vale, instalada no Terminal Ilha Guaíba (TIG), em Mangaratiba, na costa verde do Estado, inicia uma nova fase após a revitalização de sua estrutura, reforçando sua vocação como espaço de pesquisa, educação ambiental e cuidado com a fauna da Baía de Sepetiba.

O projeto, que completa 30 anos em 2026, amplia sua missão de aproximar comunidade por meio de atividades educativas e de conservação da espécie-chave do ecossistema local.

Moradores prestigiam a reinauguração Divulgação/Vale



Ao longo de três décadas, a Fazenda tem contribuído para o monitoramento de bioindicadores ambientais e para a proteção da biodiversidade marinha. Entre as iniciativas de destaque está o Projeto Cavalo-Marinho, que há dez anos realiza mergulhos mensais para acompanhar o comportamento e a dinâmica da espécie, considerada um indicador sensível da qualidade ambiental. Atualmente, o espaço mantém 10 cavalos-marinhos, em um tanque especial com água da própria Baía de Sepetiba, com expectativa de superar 50 indivíduos até o fim do ano. Outro trabalho essencial é o acompanhamento populacional do boto-cinza, espécie ameaçada e fundamental para o equilíbrio ecológico da baía.



Para Leandro Lemos , gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Vale, a força da iniciativa está na capacidade de traduzir ciência em impacto positivo: “ativos como este permitem aproximar as pessoas das atividades de conservação ambiental. A principal mensagem da Fazenda é que a mineração e a preservação ambiental podem, sim, caminhar juntas. E a educação ambiental é a ferramenta mais poderosa para isso.”



A Fazenda Marinha também abriga um meliponário, voltado ao cultivo de mel e própolis com abelhas nativas sem ferrão. Além da preservação ambiental, o projeto promove cursos de meliponicultura para empregados e moradores de Mangaratiba, envolvendo produtores, artesãos e educadores ambientais. O espaço ainda mantém ações de educação ambiental com escolas e visitas guiadas, fortalecendo a troca de conhecimento de forma contínua com as comunidades. Ao longo de três décadas, a Fazenda tem contribuído para o monitoramento de bioindicadores ambientais e para a proteção da biodiversidade marinha. Entre as iniciativas de destaque está o Projeto Cavalo-Marinho, que há dez anos realiza mergulhos mensais para acompanhar o comportamento e a dinâmica da espécie, considerada um indicador sensível da qualidade ambiental. Atualmente, o espaço mantém 10 cavalos-marinhos, em um tanque especial com água da própria Baía de Sepetiba, com expectativa de superar 50 indivíduos até o fim do ano. Outro trabalho essencial é o acompanhamento populacional do boto-cinza, espécie ameaçada e fundamental para o equilíbrio ecológico da baía.Para Leandro Lemos , gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Vale, a força da iniciativa está na capacidade de traduzir ciência em impacto positivo: “ativos como este permitem aproximar as pessoas das atividades de conservação ambiental. A principal mensagem da Fazenda é que a mineração e a preservação ambiental podem, sim, caminhar juntas. E a educação ambiental é a ferramenta mais poderosa para isso.”A Fazenda Marinha também abriga um meliponário, voltado ao cultivo de mel e própolis com abelhas nativas sem ferrão. Além da preservação ambiental, o projeto promove cursos de meliponicultura para empregados e moradores de Mangaratiba, envolvendo produtores, artesãos e educadores ambientais. O espaço ainda mantém ações de educação ambiental com escolas e visitas guiadas, fortalecendo a troca de conhecimento de forma contínua com as comunidades.