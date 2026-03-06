Projeto da Vale celebra aniversário em Mangaratiba - Divulgação/Vale

Mangaratiba - A companhia Turma Em Cena comemora 25 anos de atuação com a circulação do projeto “A Turma Em Cena Chegou – 25 anos”, que levará apresentações gratuitas de circo-teatro a municípios do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A iniciativa é patrocinada pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A turnê tem início na semana do Dia Nacional do Circo e do Dia Mundial do Teatro, celebrados em 27 de março.



Fundada em 2000 por Adriano Sampaio Evangelista, conhecido como Palhaço Didi, a companhia desenvolve trabalhos voltados à democratização do acesso às artes cênicas, com foco em comunidades tradicionais e territórios populares. A proposta da circulação é integrar tradições locais às linguagens do circo contemporâneo, promovendo intercâmbio artístico e valorização das identidades regionais.



Ao longo da turnê, estão previstas nove apresentações públicas gratuitas, incluindo sessões especiais para escolas. Em Mangaratiba (RJ), o projeto realizará atividades em unidades escolares, no Centro Cultural Cary Cavalcante e uma sessão aberta à comunidade no CIEP 294 – Cândido Jorge Capixaba, com recursos de acessibilidade.



Além dos espetáculos, o projeto oferece duas oficinas gratuitas por cidade: “História, Patrimônio e Identidade Territorial”, ministrada pelas historiadoras Mirian Bondim e Joyciene Fagundes, e “Gestão e Empreendedorismo Cultural”, conduzida por Adriano Sampaio Evangelista. Cada oficina pode receber até 40 participantes. Ao todo, a iniciativa prevê seis oficinas formativas e até 240 participantes.



Como parte das ações de formação e memória, o projeto também contempla a produção de um vídeo-documentário, a distribuição de mil livros impressos e a disponibilização de e-book. Estão previstas ainda bolsas de incentivo para estudantes da rede pública estadual maiores de 16 anos e a contratação de profissionais e artistas locais em cada município visitado.

Inspirado na tradição histórica do circo e do teatro de rua, o espetáculo ocupa praças e espaços urbanos, transformando a cidade em palco. A apresentação conta com música ao vivo, palhaçaria e interação direta com o público, além de incorporar elementos culturais locais e apostar na improvisação e no humor.





-Esse projeto nasce muito dessa necessidade que a gente vê de descentralizar a cultura, de não deixar tudo concentrado sempre nos mesmos lugares. A ideia é levar atividades artísticas para territórios populares, para comunidades que muitas vezes têm pouco acesso a bens culturais. Também nos apoiamos muito na tradição do circo, que é essa arte itinerante, que vai até as pessoas. Não é só entretenimento: a proposta é unir diversão, formação e ainda pensar em desenvolvimento sustentável para esses territórios - explica Adriano Sampaio Evangelista, o Didi.



Em Mangaratiba os interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (9), online para artistas locais e para estágio de produção (exclusivo para estudantes da rede pública estadual). Confira a programação completa abaixo:

No dia 17 de março, terá a divulgação do resultado do processo seletivo e audição online para artistas locais.

No dia 23 de março – Audição para artistas locais no Centro Cultural Cary Cavalcanti (13h às 16h).

Dia 24 de março – Oficinas culturais no Centro Cultural Cary Cavalcanti (9h às 12h e 13h às 16h).

Dia 26 de março - Espetáculo gratuito na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças (Muriqui), das 15h às 16h. Classificação livre.

Dia 27 de março - Espetáculo gratuito no CIEP 294 - Candido Jorge Capixaba (Praia do Saco), das 11h às 12h e das 15h às 16h (sessão aberta à comunidade com acessibilidade). Classificação livre.



As inscrições para oficinas, seleção de bolsistas e artistas locais estão disponíveis no site oficial (turmaemcena.art.br) e no Instagram da Turma Em Cena (@turmaemcena). As vagas são limitadas.