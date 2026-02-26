Riobaldo - Divulgação/Mickey Vieira

Publicado 26/02/2026 08:40

Mangaratiba - O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, promove, entre os dias 3 e 6 de março, a Semana Guimarães Rosa. A iniciativa reúne atividades culturais e educativas inspiradas na obra de Guimarães Rosa em escolas de Itaguaí e na sede do Centro de Memória, localizada no Shopping PátioMix. O evento tem o patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A abertura da programação acontece no dia 3 de março, terça-feira, às 14h, com o espetáculo “Riobaldo”, no Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, seguido de roda de conversa sobre a obra do escritor.

No dia 4, quarta-feira, às 14h, será apresentado o espetáculo “No Meio do Redemunho”, no Colégio Estadual José Maria de Brito Brasil-Japão, localizado no Centro de Itaguaí . Ainda no mesmo dia, às 18h, ocorre a oficina “Tradução da Prosa Roseana para Dramaturgia”, no Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde.

A programação segue no dia 5 de março, quinta-feira, às 14h, com o espetáculo “O Julgamento do Zé Bebelo”, no CIEP 368 João Conceição Canuto, localizado no bairro Santana. O encerramento acontece no dia 6, às 17h, com visita guiada no Centro de Memória, com foco em literatura e imersão na obra de Guimarães Rosa.

A Semana Guimarães Rosa integra as ações culturais desenvolvidas no espaço e busca ampliar o acesso à literatura brasileira por meio de linguagens artísticas e educativas.