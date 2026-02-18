Carnaval MangaratibaDivulgação/PMM
Mangaratiba encerra o carnaval de rua em grande estilo
Shows, criatividade e irreverência nas fantasias e blocos de rua garantiram a alegria dos foliões
Prefeitura realiza ação "Carnaval sem Preconceito" em Muriqui
Com entrega de preservativos e esclarecimentos sobre métodos de prevenção ao HIV, entre outras doenças sexualmente transmissíveis
Operação Verão desmobiliza acampamentos irregulares em praias de Mangaratiba
Neste final de semana. A ação foi nas praias de Conceição de Jacareí e na Praia de Itacurubitiba.
Prefeitura de Mangaratiba monta esquema especial de atendimento na saúde
Com reforço na equipe das unidades de 24h até terça-feira de Carnaval
Prefeitura de Mangaratiba divulga programação do Carnaval 2026
Com desfile de blocos e palcos montados em diversas localidades para ninguém ficar de fora da grande festa da folia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.