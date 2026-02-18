Carnaval Mangaratiba - Divulgação/PMM

Publicado 18/02/2026 09:53

Mangaratiba- Só não caiu na folia quem não quis. Animação, alegria shows e blocos de rua marcaram o carnaval em Mangaratiba, na costa verde do Estado. A cidade acordou, nesta quarta-feira (18) com gostinho de quero mais.

Shows marcaram o carnaval na cidade da costa verde Divulgação/PMM

Quem ainda vai esticar um pouquinho o feriado e arrumar as malas no final da tarde, tem ainda a opção de curar da ressaca e se livrar do cansaço deixado pelos cinco dias de muito carnaval, com um banho de mar ou cachoeira, antes da volta pra casa.

Os visitantes puderam curtir a programação em grande estilo; shows ao vivo e blocos de carnaval até o amanhecer. A alegria foi a marca da festa da folia, que trouxe para ruas da cidade fantasias, criatividades e muita irreverência.

-Povo animado, cidade lotada muita gente bonita, povo hospitaleiro. Amei voltarei em outros carnavais- disse Pâmela Soares que veio de São Paulo curtir o carnaval carioca na cidade da costa verde.